Ieri pomeriggio, lunedì 2 marzo, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. La conduttrice Maria De Filippi ha iniziato dalla nuova tronista Giovanna Abate, la quale ha inaugurato il suo percorso televisivo uscendo con Alessandro, Sammy e Sonny. Quest'ultimo è stato pesantemente attaccato da Tina Cipollari, secondo la quale per il giovane una tronista vale l'altra, senza alcuna distinzione.

Il corteggiatore si è difeso dicendo di aver preso questa decisione perché ormai da circa due settimane non viene più indicato da Sara per andare in esterna.

La Shaimi, dopo aver ascoltato queste affermazioni, non è riuscita a trattenere la sua rabbia, e da qui sono partiti anche degli scontri con la Abate.

Sara contrariata per l'esterna tra Sonny e Giovanna

L'esterna tra Giovanna Abate e Sonny non è affatto piaciuta a Sara, la quale non ha esitato nel definire l'ex corteggiatrice di Giulio Raselli "una gatta morta".

Dunque, sembra proprio che l'approdo sul trono della 25enne romana abbia destabilizzato il percorso della Shaimi. Quest'ultima, infatti, fin da subito ha manifestato un forte interesse per Sonny, che in passato aveva già partecipato al dating-show come corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

C'è da sottolineare che proprio questa circostanza ha fatto emergere nella tronista di Rieti dei dubbi verso il ragazzo, che si sono alimentati nel momento in cui il giovane ha accettato di uscire con la Abate.

Battibecco tra Giovanna e Sara: Giuseppe va via

Nel prosieguo della puntata, lo scontro fra le due troniste si è fatto sempre più aspro. Giovanna e Sara non se le sono mandate di certo a dire e, dopo aver discusso per Sonny, hanno litigato anche per Alessandro, ex tentatore di Temptation Island Vip.

Anche in questo caso, il litigio è scaturito dalla scelta della Abate di portare in esterna proprio Alessandro Graziani.Sara, invece, durante la settimana ha avuto modo di conoscere meglio Matteo e Gaetano. La bella assistente di volo è stata però criticata da Giuseppe, il quale si è lamentato perché per l'ennesima volta non è stato portato in esterna. Per questo motivo, il corteggiatore ha preferito lasciare il programma.

Tina Cipollari, in merito all'astio fra le due troniste, ha chiaramente affermato di essere dalla parte di Sara. Secondo lei, infatti, il comportamento di Giovanna non è del tutto cristallino e le sembra anche piuttosto ipocrita.