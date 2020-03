L'emergenza coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Diversi programmi sono stati cancellati negli ultimi giorni, altri sono slittati, altri ancora sospesi. Tra i superstiti, almeno fino a ieri, c'era ancora il Gf Vip 4, la cui chiusura era fissata per fine aprile. Ebbene proprio ieri la redazione ha comunicato la decisione di anticipare la fine del reality, adesso prevista per la prima settimana di aprile e non più per l'ultima. La decisione è arrivata tramite comunicato ufficiale fatto pervenire dai vertici del programma ai concorrenti.

La notizia ha fatto commuovere molti Vip del GF

Il comunicato in questione è stato letto da Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi. Patrick: evidente la soddisfazione dei più alla notizia: "Abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta".

Da giorni ormai a Mediaset si parlava di una possibile chiusura anticipata del reality. L'azienda aveva fatto sapere che se ci fosse stato un caso di contagio all'interno della produzione, il programma sarebbe stato ovviamente chiuso all'istante. A preoccupare erano sia il rischio di contagio Covid-19 per le maestranze, sia il morale dei vip all'interno della casa, tesi per le notizie che continuavano a ricevere dall’esterno e demotivati per la distanza dai loro familiari.

Licia Nunez aveva commentato nei giorni scorsi: “Se un parente, per esempio di Zequila, viene contagiato, io me ne vado certamente per una questione morale". Insomma gli animi erano tutt'altro che sereni.

Il clima non è più lo stesso nella casa del GF Vip4

I concorrenti del GF Vip si sono mostrati tutti molto preoccupati per la notizia dell’emergenza coronavirus in Italia.

Paolo Ciavarro e Aristide Malnati nei giorni scorsi hanno inoltre raccontato di aver intravisto un cameraman con la mascherina di protezione, al di là di uno dei vetri della casa.

Sossio Aruta preoccupato aveva anche chiesto agli autori se poteva essere considerata la possibilità di una chiusura anticipata: a completare il quadro la tosse e la stanchezza persistenti di Valeria Marini, che avevano messo in apprensione gli altri coinquilini negli ultimi giorni per il possibile timore che avesse contratto il covid-19.

Per tutte queste ragioni il Reality Show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha deciso di accorciare il numero di puntate.

I vip hanno cantato l’inno di Mameli dal giardino della casa

Come stanno facendo in molti, in questi giorni, dai balconi di tutta Italia, anche i vip al Gf hanno cantato l'inno nazionale per mostrare vicinanza al paese in un momento così duro per tutti. Ora i concorrenti attendono la prossima puntata del reality, in onda sempre su Canale 5, nella quale Alfonso Signorini riferirà ulteriori dettagli.