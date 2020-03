All'interno della casa del Grande Fratello Vip, nonostante il clima preoccupato, si cerca di mantenere allegria, soprattutto per far passare delle ore spensierate al pubblico a casa. I concorrenti si inventano quindi delle situazioni e delle attività che possano essere di compagnia per coloro che in questo momento sono costretti a fare enormi sacrifici. L'idea della serata è quella di organizzare una festa, un vero e proprio party trash. Si avvicinano però anche le nomination, cominciano così le strategie tra i vari concorrenti.

Valeria Marini afferma: 'Io ho le idee chiare'.

La festa trash all'interno della casa

La voglia di scherzare non è molta, ma i Vip all'interno della casa cercano di passare del tempo in allegria, per dare conforto alle persone che seguono quotidianamente il reality. Un'idea di Patrick piace molto a gran parte degli altri concorrenti, il gieffino propone di fare una festa a tema. Viene chiesto il permesso al Grande Fratello attraverso un appello in confessionale. La produzione accetta di buon grado l'iniziativa e sostiene gli inquilini in questa loro idea.

L'idea è quella di fare un trash party dove tutti gli inquilini devo vestirsi nel modo peggiore possibile. In serata partono così i canti e i balli dei concorrenti, i colori con cui sono vestiti lasciano ben sperare per una serata ricca di divertimento e ilarità.

Le strategie per le nomination: Valeria ha le idee chiare

Nonostante il clima poco sereno e le feste per esorcizzare il momento drammatico, continua anche il gioco all'interno della casa.

Sono già partite tutte le varie strategie per indirizzare al meglio le nomination della serata di mercoledì 18 marzo. Molti concorrenti stanno pensando chi nominare e come potrà svolgersi il gioco da questo momento, vista la chiusura anticipata del reality show. Patrick, parlando con Denver e Valeria, cerca di fare mente locale sulle volte che è andato in nomination. Il biondo concorrente, che sta partecipando alla sua terza edizione del Grande Fratello, ricorda di aver fatto eliminare Rita Rusic, Michele Cucuzza e Pasquale Laricchia, quest'ultimo con molto dispiacere.

Patrick sostiene che da adesso in avanti sarà ancora più difficile fare le nomination, visto che sono rimasti tanti amici ed è complicato non far rimanere male qualcuno. Valeria Marini senza mezze misure afferma che non nominerà mai Patrick e Denver e rincara la dose: 'Io ho le idee chiare'. I due ragazzi, a loro volta, confermano che non nomineranno la Valeriona nazionale. Ora si tratta solo di attendere la puntata di mercoledì 18 marzo e capire chi uscirà tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi. Solo dopo si potrà parlare di nuove nomination.