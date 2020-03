Leonardo Greco è stato dimesso dall'ospedale Luigi Sacco di Milano. Il 37enne era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Dopo due settimane trascorse in terapia intensiva, l'ex protagonista di Uomini e donne potrà continuare le cure da casa, poiché non presenta più sintomi febbrili.

Il messaggio di Leonardo ai fan: 'Torno a casa'

Leonardo Greco ha scelto il proprio profilo Instagram per informare i suoi follower di essere stato dimesso dall'azienda sanitaria lombarda. Per dare il lieto annuncio qualche ora fa il giovane ha postato una emoticon sorridente in cui dice: "Torno a casa".

Nella didascalia Leonardo ha fornito ulteriori dettagli: "Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso". L'ex tronista di Uomini e Donne poi ha aggiunto: "Finalmente esco da questo incubo durato fin troppo". Leonardo non presunta più sintomi febbrili, per questo le autorità hanno optato per il rientro a casa. Da due giorni a questa parte il 37enne respira inoltre in modo autonomo. Questo non significa che Leonardo Greco sia guarito clinicamente, ma il suo stato di salute come dichiarato da lui stesso, gli permette di vedere la luce in fondo al tunnel dopo due settimane di buio.

In poco tempo le sue parole hanno fatto il giro del web, ottenendo più di 16 mila likes. All'indirizzo di Leonardo Greco sono arrivati numerosi messaggi di affetto e sostegno: "Sono felice per te. In bocca al lupo per la tua guarigione". Un altro utente invece ha affermato, che è davvero una bella notizia: "Piango di gioia".

La storia di Leonardo Greco

Soltanto quatto giorni fa, Leonardo Greco attraverso un post pubblicato sul proprio account social, aveva reso noto di avere i classici sintomi riconducibili al Covid-19: febbre e polmonite interstiziale.

Sebbene l'ex tronista di Uomini e Donne fosse stato sottoposto a ben due tamponi, non era apparsa nessuna anomalia. Soltanto un terzo tampone, aveva infine dato esito positivo.

Il giovane aveva deciso di inviare un messaggio a tutti i suoi fan, per invitarli a rispettare le regole. Lo stesso Greco aveva affermato di essere sempre stato un salutista e uno sportivo. Ma a causa della polmonite, era comunque costretto a respirare con l'aiuto dell'ossigeno.

Per questo motivo Leonardo Greco aveva invitato i ragazzi a restare a casa per il loro bene e per quello degli altri. L'ex tronista aveva anche dichiarato che il contagio da Coronavirus non prende di mira solamente gli anziani ma tutti, indifferentemente dall'età, colore della pelle o portafogli. Essendo un personaggio pubblico, al suo appello avevano risposto in molti, compreso alcuni personaggi del mondo di Uomini e Donne.