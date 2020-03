La TV Soap di Beautiful continua ad intrattiene i telespettatori di Mediaset a distanza di molti anni dalla sua prima messa in onda in televisione. Gli spoiler delle puntate in onda dal 15 al 21 marzo 2020 su Canale 5, rivelano che Thomas Forrester tornerà a Los Angeles con una brutta notizia. Il padre di Douglas, infatti, comunicherà ai famigliari che Caroline Spencer è purtroppo passata a miglior vita. Taylor Hayes, invece, organizzerà un piano per avvicinare suo figlio ad Hope Logan.

Beautiful trame settimanali dal 15 al 21 marzo: Caroline è morta

Le trame settimanali di Beautiful, in programma da domenica 15 a sabato 21 marzo 2020 su Canale 5, annunciano importanti sviluppi per la soap opera americana. Nel dettaglio, Thomas (Matthew Atkisons) tornerà a Los Angeles in compagnia di suo figlio. Qui, il giovane comunicherà a tutta la famiglia che Caroline è purtroppo deceduta dopo il distacco di un embolo al cervello. I Forrester e gli Spencer, a questo punto, incoraggeranno ii vedovo e Douglas a superare questo triste momento.

In seguito, si terranno i funerali della sfortunata madre di Douglas, dove Steffy, Hope (Annika Noelle) e Ridge si stringeranno intorno a Thomas.

Brooke vede Taylor baciare Ridge

Taylor, invece, crederà che Hope possa diventare una nuova madre per il piccolo Douglas. Per questo motivo, la Hayes architetterà un piano per avvicinare Thomas alla Logan. Più tardi, la psicologa cercherà di coinvolgere Ridge ad aiutarla a mettere in atto la sua strategia.

In questo frangente, la donna e il Forrester si avvicineranno pericolosamente, tanto che la prima dimostrerà di essere ancora molto attratta dell'ex marito. Per questo motivo, approfitterà della situazione per baciarlo, se Brooke non entrasse nella stanza. Quest'ultima, a questo punto, apparirà molto infastidita da tale scena, tanto da intimare all'eterna rivale di non mettere becco nella sua relazione.

Thomas si avvicina ad Hope

Gli spoiler di Beautiful in onda fino al 21 marzo 2020 su Canale 5, svelano che Thomas sprofonderà nella disperazione dopo la morte di Caroline. Per questo motivo, il giovane deciderà di confidare il suo grande dolore ad Hope, a sua volta sconvolta dalla presunta morte di Beth. Quest'ultima, infatti, ammetterà di essere sprofondata nel buio dopo il tragico parto avvenuto sull'Isola di Catalina. Per questo motivo, il Forrester sarà certo che possa riuscire a comprenderlo fino in fondo. Infine, Bill sembrerà non accettare la morte della madre di Douglas, tanto che Katie cercherà di stargli vicino il più possibile.

Si prospetta, quindi, una settimana ricca di imperdibili colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato, ambientato a Los Angeles.