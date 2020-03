Al Grande Fratello Vip, nemmeno la Festa delle donne è riuscita a placare gli animi della casa, sempre più accesi. Valeria Marini e Antonella Elia infatti non si sopportano, tanto che, anche solo uno sguardo o una semplice parola, sono motivo di discussione. Ora la showgirl del Bagaglino si è fissata sugli sguardi minacciosi che le lancerebbe la sua 'rivale' e, parlando con l'amica Fernanda, ha minacciato di andarsene dalla casa del Gf Vip.

Valeria esausta, minaccia di andarsene dal Gf Vip

La convivenza tra le due donne sembra essere diventata ingestibile e, nonostante cerchino di frequentare luoghi diversi all'interno della Casa del Gf Vip, ad ogni incontro fortuito sono scintille.

Esausta della situazione, Valeria Marini infatti, parlando con Fernanda Lessa, ha confessato di voler lasciare la Casa: 'Parlo con gli autori...me ne vado e basta'. Riferendosi in particolare ad Antonella Elia ha poi aggiunto: 'Mi urta il suo atteggiamento', se ne deve andare... quando è troppo è troppo'. Uno sfogo che ha trovato il supporto anche di Paolo Ciavarro che, nella querelle tra Antonella Elia e Valeria Marini, dà ragione a quest'ultima.

La Marini non sopporta gli sguardi minacciosi della Elia al Gf Vip

Nella serata di ieri, Valeria Marini ha litigato anche con Asia Valente, rea di aver lasciato un piatto con del cibo sul piano della cucina e con tono sostenuto l'ha rimproverata. Di contro, la giovane influencer ha replicato: 'Questa è pazza. Non sei mica mia madre'. Sembra che la Marini si sia stancata anche di mettere ordine e di lavare i piatti.

Una giornata difficile per Valeria che, tra le altre cose, sembra non gradire gli sguardi minacciosi di Antonella, così come ha confessato a Fernanda.

Rivalità Valeria Marini- Antonella Elia al Gf Vip: potrebbe centrare un uomo

Intanto a 'Live, non è la D'Urso', si scopre che dietro all'accesa rivalità tra Valeria e Antonella, ci potrebbe essere un uomo. Si tratta dell'ex volto di 'Forum' Marco Senise, il quale ha confessato a Barbara D'Urso di essere stato fidanzato con entrambe le concorrenti del Reality Show.

In particolare, l'uomo ha raccontato di essersi frequentato per un paio di mesi con la Elia, per poi interrompere la relazione e cominciarne un'altra proprio con la Marini.

In attesa di scoprire ulteriori novità al riguardo e soprattutto capire se Valeria Marini deciderà di abbandonare il gioco del Gf Vip, si ricorda che sul Canale 55 del digitale terrestre, è possibile seguire le vicende della Casa di Cinecittà 24 ore su 24. La prossima diretta tv invece, è prevista per mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5, dove i telespettatori scopriranno come Alfonso Signorini gestirà la delicata questione tra la Elia e la Marini.