Oggi, lunedì 9 marzo, inizia la nuova programmazione settimanale di Uomini e donne. Al momento non è stato ancora rivelato, in maniera ufficiale, che cosa verrà mandato in onda, ma si potrebbe riprendere con il trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni: forse in onda i 'giovani'

Witty tv, il portale ufficiale di tutti programmi prodotti dalla Fascino Pgt (la società di produzione della di Maria De Filippi) non ha ancora pubblicato anticipazioni in merito alla puntata di Uomini e Donne che verrà mandata in onda oggi, lunedì 9 marzo, ma visto che la scorsa settimana si è conclusa con i personaggi dell'over, oggi si potrebbe riprendere con i tronisti del classico.

In particolar modo, potrebbe essere presa in considerazione parte della puntata che è stata registrata il 13 febbraio scorso. In quell'occasione c'è stato come ospite l'attuale conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Era stato presente in merito alla faccenda che ha coinvolto Alessandro Graziani, attuale corteggiatore di Giovanna Abate e Sara Shaimi, e Serena Enardu. I due si sono conosciuti all'interno di Temptation Island Vip, tale flirt però, nonostante l'Enardu si fosse lasciata con Pago, finì lì.

Stando però ad alcune indiscrezioni, i due si sarebbero rivisti anche dopo il programma. Tutti i dettagli verranno rivelati con la messa in onda della puntata, che potrebbe avvenire oggi a partire dalle 14:45 su Canale 5.