Trascorsi quasi due mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip le polemiche impazzano sempre più, specialmente tra Valeria Marini ed Antonella Elia che appaiono in lotta continua. Le vecchie ruggini durano dai tempi dell'Isola dei Famosi, nona edizione del 2012, quando entrambe arrivarono ad un duro scontro ed i contrasti, come inevitabile conseguenza, sembrano essere riaffiorati da quando l'attrice romana è entrata in pianta stabile dentro la casa più spiata d'Italia. Difatti, pochi giorni dopo che Valeria entra a far parte dei concorrenti, gli animi si scaldano in un batter d'occhio e le due showgirl arrivano ad un faccia a faccia con la Marini che le sventola in faccia il rosario e la Elia che la spintona.

Qualche contrasto, inoltre, si è palesato anche tra Teresanna e Sossio con l'influencer che ha accusato l'ex calciatore di essere irrispettoso verso gli altri coinquilini, in merito ai suoi scherzi notturni.

Barbara D'Urso: 'Antonellina mi hai deluso'

Carmelita, nella sua trasmissione Pomeriggio 5, ha affrontato uno dei temi caldi del reality Endemol, ovvero l'ultima lite Elia-Marini. L'ex valletta di Vianello in uno dei suoi momenti d'ira, infatti, ha etichettato Valeria come isterica a causa della menopausa aggiungendo, come se non bastasse, che 'il ciclo le fosse finito dieci anni fa'.

La D'Urso, dopo aver fatto vedere le immagini incriminate, ha tenuto a sottolineare come conosca e voglia bene la Elia ma, stavolta, le sue parole sono state ineleganti e ed insensibili. Rivolgendosi all'ex valletta della Ruota della Fortuna, ha continuato dicendo che Antonella dovrebbe sapere che ogni donna, che sia a 30 o a 60 anni, entrerà irrimediabilmente in questa fase della vita e che, in alcuni casi, può essere una spiacevole conseguenza di problematiche all'utero.

Ha infine concluso asserendo come tali frasi di Antonella siano anche peggio dello spintone dato alla Marini.

Iva Zanicchi: 'Due pesi e due misure, Clizia fuori ed Antonella dentro'

Anche la Zanicchi, a La Repubblica delle Donne, non le ha mandate certo a dire alla conduttrice piemontese sottolineando come al Grande Fratello Vip vengano fatte due pesi e due misure. La disparità di trattamento a cui allude è data dalla squalifica di Clizia Incorvaia che, a suo modo di vedere, doveva ricevere anche la Elia dopo le frasi al vetriolo e lo spintone alla Marini.

Antonella fa anch'essa parte del cast della trasmissione di Chiambretti su Rete4 ma l'Aquila di Ligonchio ha concluso, rimarcando come si auguri torni presto, ma, allo stesso tempo, esortando la redazione del GF a non perdonare con troppa facilità i suoi gesti e parole.