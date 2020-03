Mancano poche ore per poter seguire su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, che a causa dell’emergenza Coronavirus verrà condotta da Alfonso Signorini direttamente dagli studi milanesi de La Repubblica delle Donne. In attesa di scoprire cosa succederà questa sera, sul web è appena circolata un’indiscrezione sorprendente riguardante due concorrenti che si trovano ancora nella casa di Cinecittà. Il giornalista Riccardo Signoretti, sul proprio profilo Instagram, ha infatti lanciato una scottante rivelazione su Adriana Volpe e Fabio Testi.

Francesco Chiesa Soprani, intervistato dalla nota rivista di gossip Nuovo, ha di fatti raccontato che la conduttrice e l’attore veneto si sarebbero amati tanti anni fa. Il noto agente dei vip ha addirittura sostenuto di aver visto i due gieffini in atteggiamenti intimi in un privè di una discoteca.

A poche ore dalla messa in onda del sedicesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, sul web è stato diffuso uno scoop del tutto inaspettato su Adriana Volpe, una delle protagoniste più discusse di questa quarta edizione.

La nota conduttrice che continua a sentire la mancanza del marito e della figlia, dopo le voci sul presunto flirt del passato con il coinquilino Antonio Zequila diffuse nelle ultime settimane, è finita di nuovo al centro del gossip. Stando a quanto dichiarato sulle pagine del settimanale Nuovo la gieffina anni fa avrebbe avuto una liason anche con Fabio Testi, uno dei concorrenti attualmente al televoto settimanale.

Per la precisione sulla copertina del magazine diretto da Riccardo Signoretti in edicola da domani giovedì 12 marzo 2020, appare la foto di Adriana e dell’attore 78enne e il seguente titolo: “Clamorose rivelazioni. La Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi”. E’ stato il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani, a far sapere al pubblico che in passato in una discoteca vide i due concorrenti del GF Vip insieme, pronunciando queste testuali parole: “Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi.

Nel privé lei stava in braccio a lui”. L’intervista rilasciata dall’agente è stata già resa nota, poiché a pubblicarla in anteprima sui social e quindi a svelare il retroscena ci ha pensato proprio Signoretti.

Intanto nella casa di Cinecittà continuano ad essere tesi i nervi di alcune inquiline. Per esempio nella notte tra lunedì e martedì Adriana Volpe ha fatto infuriare Licia Nunez, dopo essersi prodigata ad imitare dei concorrenti e se stessa. L’attrice de Le tre rose di Eva sentendosi parecchio offesa dalla conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, visto che è arrivata addirittura ad andarsene dalla stanza in cui si trovava.

La reazione di Licia ha scatenato diverse polemiche sul web, soprattutto quando è intervenuta sulla questione la sua compagna Barbara. Nonostante Patrick Ray Pugliese abbia fatto notare alla Nunez che lo scherzo della Volpe con Paola Di Bendetto e Antonella Elia non era di cattivo gusto, le due compagne d’avventura non si sono ancora chiarite. Questa notte invece l’attrice pugliese è tornata a scontrarsi con la Elia, con la quale aveva legato molto i primi giorni di convivenza al Grande Fratello Vip. La fidanzata di Pietro Delle Piane e Licia si sono offese reciprocamente, dopo aver appreso della drammatica situazione che sta vivendo l’Italia in questi giorni a causa del Coronavirus.

A questo punto per sapere se Adriana Volpe negherà di aver avuto una storia con Fabio Testi, non resta che seguire la puntata di questa sera.