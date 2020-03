Continua il tanto atteso appuntamento settimanale con le puntate di "Una vita" (titolo originale "Acacias 38"), la famosa soap opera spagnola con protagonisti Dani Tatay e Alba Gutierrèz e trasmessa tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler riguardanti gli episodi che andranno in onda la seconda settimana di marzo, ossia da domenica 8 a venerdì 13, rivelano tante novità e colpi di scena che animeranno il pomeriggio dei fan della tanto amata soap opera. Tra questi emergono il piano di padre Telmo e della Alvarado volto a fare scagionare Ursula, l'intenzione di Ramon di togliersi la vita, molto addolorato per la dipartita della moglie, l'affidamento temporaneo di Milagros a Celia e l'ansia di Samuel per l'estinzione del suo debito.

Il piano di Lucia e padre Telmo per scagionare Ursula

Appoggiati da Mendez, il Martinez e la Alvarado escogitano un piano al fine di ottenere delle informazioni utili da Agustina. Padre Telmo e Lucia, infatti, sono più che sicuri che grazie all'aiuto della Saavedra possono scagionare la Dicenta, che sta per essere giustiziata. Per aiutare la domestica, Lucia e Telmo raggiungono una locanda malfamata per cercare Filo: l'intento è quello accusare quest'ultimo di avere ucciso frate Guillermo e, dunque, di fare uscire pulita Ursula da questa situazione tirandola fuori una volta per tutte dal carcere.

Filo viene arrestato, ma presto riesce ad evadere dalla prigione complicando le cose. Inigo vuole aiutare Tito a liberarsi dalla prepotenza del Borras, però non sa come trovare le 25000 petas che Salvador pretende.

Ramon vuole togliersi la vita

Mentre il Palacios è afflitto per la prematura dipartita della moglie Trini, Lolita e il marito, essendo in ansia per Ramon, chiedono al Martinez di aiutarlo confortandolo e spronandolo ad andare avanti.

Intanto la piccola Milagros, avendo perso la mamma, ha bisogno di cure, pertanto Celia decide di farsi affidare la neonata fino a quando il Palacios non si riprende. Il profondo dolore di quest'ultimo lo spinge addirittura ad un gesto folle. Ramon, infatti, vuole togliersi la vita e, per rimanere in casa da solo, fa uscire Fabiana per una commissione. Nel frattempo, l'Alday, sempre più pressato da Batan, è molto in ansia, in quanto deve estinguere quanto prima l'ingente debito contratto.

Per sapere cosa deciderà di fare Samuel, occorre attendere gli episodi di "Una vita" che verranno trasmessi da domenica 8 a venerdì 13 marzo.

"Una vita" va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 subito dopo Beautiful a partire dalle 14:10. Nel canale dedicato di Mediaset Play è possibile rivedere in streaming in qualunque momento le repliche della telenovela spagnola.