In attesa di poter seguire su Canale 5 una nuova puntata serale del GF Vip 4, nella casa di Cinecittà continua ad esserci abbastanza tensione. Nelle scorse ore, una concorrente si è detta disposta ad abbandonare il gioco. Valeria Marini, pur aver varcato la porta rossa del Reality Show condotto da Alfonso Signorini soltanto da poche settimane, non perde mai l’occasione per scontrarsi con Antonella Elia sin da quando ha fatto il suo primo ingresso nel programma. Le due showgirl hanno dato dimostrazione che, tra di loro, non corra buon sangue, rendendosi spesso protagoniste di furiosi e duri scontri.

L’8 marzo Valeria, che non ha peli sulla lingua, ha perso la pazienza confessando ai suoi compagni di viaggio di essere pronta a lasciare la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy. All’improvviso la Marini, dopo aver cercato di convincere gli altri concorrenti a metterla in nomination per farla uscire dal Grande Fratello Vip, ha fatto capire che si trattasse di una messinscena affermando: “Gli scherzi mica sono soltanto quelli con i palloncini”.

Valeria rovina uno scherzo di Antonella Elia

Nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, una delle protagoniste del GF Vip 4 ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata.

Si tratta di Valeria Marini che continua ad avere una convivenza forzata con Antonella Elia, dato che entrambe hanno smesso di sopportarsi, non rivolgendosi nemmeno la parola per non avere ulteriori litigi. Nonostante ciò la soubrette sarda, da quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia, sta facendo il possibile per godersi questa esperienza televisiva, in realtà già vissuta per aver già partecipato alla versione Nip del programma di qualche anno fa.

L’ex volto del Bagaglino, anche se sta facendo divertire tutto il resto del gruppo con la sua esuberanza e simpatia, di recente ha spiazzato gli altri concorrenti. Per cominciare la soubrette sarda ha rovinato uno scherzo dell’ex valletta di Mike Bongiorno organizzato per Sossio Aruta, invitandola a lasciare stare l’ex cavaliere del Trono over. A questo punto le due coinquiline hanno iniziato ad evitarsi, ma nel corso della sera la showgirl stellare ha messo al corrente Fernanda Lessa della sua intenzione.

La Marini finge di voler abbandonare la casa del GF Vip

Scendendo nel dettaglio, Valeria ha confessato alla modella di origini brasiliane di essere pronta ad abbandonare il gioco, precisando di non poter più tollerare il modo in cui la guarda Antonella. Per la precisione le seguenti sono state le parole pronunciate dalla Marini: “Se lei non cambia atteggiamento me ne vado. Basta, non posso più accettare quegli sguardi”. Inoltre la showgirl sarda, dopo aver spiegato di aver visto delle cose che non le sono piaciute, ha invitato gli altri coinquilini a nominarla durante il sedicesimo appuntamento serale in programma l’11 marzo.

A sostenere Valeria ci ha pensato Fernanda Lessa, che ha fatto sapere alla sua amica di aver ricevuto il suo stesso trattamento prima che lei entrasse nella casa del GF Vip. A questo punto l’ex concorrente di Temptation Island ha giustificato la sua reazione, dicendo agli altri gieffini che si trattasse di uno scherzo. Successivamente la Marini ha discusso anche con Asia Valente per non essersi lavata il piatto della cena. La giovane influencer, dopo aver giustificato il suo atteggiamento, ha fatto presente a Fabio Testi che la showgirl stellare non le può urlare poiché non è sua madre. Infine Valeria, dopo aver continuato ad occuparsi delle faccende rimaste in sospeso, si è sfogata con Paolo Ciavarro, puntando di nuovo il dito contro Antonella.

Stufa di essere l’unica a dover mettere sempre in ordine la casa, la star del Bagaglino ha fatto notare al figlio di Eleonora Giorgi che la Elia se ne dovrebbe andare poiché non fa mai alcuna pulizia.