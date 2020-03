Andranno in onda questa sera alle ore 21:25 in prima serata su Rai 1 gli ultimi due episodi della seconda stagione della Serie L’Amica Geniale 2, telefilm targato Rai che sin dalla messa in onda della prima puntata ha ottenuto un enorme successo ed ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani incuriositi dalle vicende delle due protagoniste, Lila e Lenù interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. La serie televisiva è tratta dal romanzo della scrittrice Elena Ferrante.

Durante gli ultimi due episodi che andranno in onda questa sera, le due protagoniste si allontaneranno sempre di più: Lenù, oramai dedita al 100% agli studi presso l’Università di Pisa diverrà maggiormente sicura di sé, mentre Lila che nella scorsa puntata aveva confidato al marito di essere incinta, sarà totalmente immersa nel ruolo di moglie e madre e nello stile di vita, sempre più difficile e complicato, del rione in cui vive.

L'Amica Geniale 2: il riassunto degli episodi precedenti

Negli episodi precedenti de L'Amica Geniale 2 - Storia del nuovo cognome' trasmessi lunedì scorso in prima serata su Rai 1, prosegue la relazione extraconiugale tra Lila e Nino Serratore.

Lila per la prima volta ha lasciato che i sentimenti prendessero il sopravvento ed ha messo da parte, senza alcuna preoccupazione, il suo matrimonio con Stefano.

Lila, sempre più convinta del sentimento che provava nei confronti di Nino Serratore, dopo aver vissuto per circa un anno una relazione clandestina con il ragazzo ha deciso di abbandonare casa sua e Stefano e andare a convivere con il giovane amante.

Dopo aver avuto un brusco litigio con Nino, Lila decide di tornare a casa e interrompere la relazione con il giovane. Scortata dall'amico Enzo Scanno da sempre innamorato di lei, Lila rientra a casa sua dove ad attenderla c’è il marito Stefano che apprende dalla stessa l’esistenza di una gravidanza. Lenù nel frattempo, dopo aver concluso la maturità si è recata a Pisa e si è iscritta all'Università Normale.

L’Amica Geniale 2: le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Durante gli ultimi due episodi de L'Amica Geniale 2 che andranno in onda questa sera su Rai 1, Lenù ritornerà al rione per le vacanze di Pasqua e rivedrà, oltre che gli amici d’infanzia, l’amica Lila totalmente coinvolta nel ruolo di madre e moglie. Impaurita dalla possibilità che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila consegnerà i manoscritti a Lenù che presa dalla curiosità li leggerà.

Terminate le vacanze di Pasqua, Lenù ritornerà a Pisa e travolta dai ricordi e da quanto ha letto nei diari segreti di Lila inizierà la stesura del suo primo romanzo.

Nel frattempo Lenù conoscerà Pietro Airota che in seguito alla laurea della ragazza le regalerà un anello di fidanzamento. Lenù affiderà il suo manoscritto a Pietro e rientrerà a Napoli per festeggiare il suo traguardo con la famiglia. Al suo arrivo, Lenù scoprirà la nuova vita di Lila.