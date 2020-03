Proseguono inesorabili le puntate settimanali de "Il Segreto", la famosa soap opera spagnola ambientata nell'immaginario villaggio di Puente Viejo e trasmessa dalla domenica al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda la prima settimana di marzo, cioè da lunedì 2 a venerdì 6, contengono tantissimi colpi di scena che continueranno ad intrattenere i più fedeli fan della soap opera. Fra questi emergono il piano diabolico di Fernando, il quale vuole a tutti i costi uccidere Raimundo, Irene e Maria, la morte del Mesia, le nuove minacce dell'usuraio Armero all'Ortega, la decisione di Lola di non comprare il terreno, l'arrivo della mamma di Esther al villaggio e le scuse di Maria a Raimundo e a Francisca.

Il diabolico piano di Fernando

Il perfido Fernando mette in atto un piano diabolico: quest'ultimo, infatti, conduce Raimundo e Irene in un capanno per ucciderli. Arrivati sul luogo, il Mesia posiziona un fucile di fronte ad una finestra e, dietro a quest'ultimo, delle sedie sulle quali lega l'Ulloa e la Campuzano: lo scopo del Mesia è che Carmelo e Severo, raggiunto il luogo, possano accorgersi dell'arma e non esitino a far fuoco contro gli ostaggi, uccidendoli. L'astuta Francisca, però, riesce ad evitare che i due raggiungano il capanno, così l'Ulloa e la Campuzano si salvano miracolosamente.

Nel frattempo, Maria viene rapita dal Mesia e portata in un vecchio monastero: qui la Castaneda viene imbottita di tritolo, ma, con grande coraggio e astuzia, riesce ad alzarsi e a fare esplodere l'ordigno tentando di uccidere Fernando e mettendo in salvo la sua vita.

L'Ortega viene nuovamente minacciato dall'usuraio Armero

Nel frattempo, nonostante Prudencio abbia fatto di tutto per rassicurarla, Lola decide di non comprare il terreno propostole dalla sorella.

Mentre l'Ortega, che ormai non trova più appoggio neppure in Francisca, subisce nuovamente intimidazioni da parte dell'usuraio Armero. Hippolito e Tiburcio acquistano la lavatrice a Gracia e Dolores, Marcela si reca da don Berengario per sapere quello che si nasconde dietro il misterioso arrivo al vilaggio di Marina, la mamma di Esther. Intanto, Prudencio accetta le condizioni dell'usuraio. Dopo l'esplosione del monastero, le forze dell'ordine confermano la morte del Mesia, sebbene il suo corpo non sia stato ritrovato.

Maria, invece, dopo essersi scusata con Raimundo e Francisca, ritorna in villa.

