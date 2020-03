Gli scontri all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono ormai all'ordine del giorno. Le protagoniste principali risultano essere sempre Valeria Marini e Antonella Elia, stavolta tra le due si è inserita Fernanda Lessa. Ormai sembra quasi impossibile non assistere a litigate pazzesche tra le due rivali della casa, se poi ci si mette di mezzo qualcun'altro, la 'frittata' è fatta. Antonella si sente isolata e ritiene di subire provocazioni da diverse inquiline della casa, Valeria Marini e Fernanda Lessa su tutte.

L'attrice brasiliana avrebbe definito la Elia 'cornuta nazionale'.

Le parole di Fernanda contro Antonella

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva redarguito pesantemente Valeria Marini e Fernanda Lessa, ree, secondo la produzione e il presentatore stesso, di provocare troppo Antonella Elia attraverso riti religiosi. Nell'ennesima lite tra Valeria e Antonella questa volta si è intromessa Fernanda, spalleggiando in maniera inequivocabile la Marini. La brasiliana si sarebbe lasciata andare ad una brutta offesa nei confronti della Elia, definendola 'cornuta nazionale'.

Antonella ha ascoltato la frase rivoltale da Fernanda, si è offesa terribilmente e rivolgendosi verso alcuni inquilini della casa ha commentato: 'Io non devo rispondere ragazzi?'. L'ex di Non è la Rai ha anche reclamato più volte l'intervento degli uomini della casa in sua tutela, sono stati soprattutto Antonio Zequila e Aristide coloro che hanno cercato di rasserenare gli animi. Fernanda non è sembrata affatto pentita, tanto che ha sostenuto di non aver dato un nome alla sua provocazione.

Successivamente ha rincarato la dose affermando che se Antonella si sente offesa da quelle parole evidentemente le si addicono. Aristide ha tentato di far capire a Fernanda quanto siano state inopportune quelle parole, che corrono il rischio di offendere in maniera inequivocabile una persona. La modella brasiliana sembrerebbe non aver gradito nemmeno l'intromissione di Aristide alla discussione. Nel frattempo, Andrea Denver ha cercato di rincuorare Antonella Elia; il giovane le ha suggerito di non rispondere alle provocazioni e di cercare di farsi scivolare addosso alcune cattiverie.

La bionda showgirl ha comunque constatato che ormai dentro la casa sono tutte alleate contro di lei e ha detto di sentirsi veramente isolata. Basterà attendere le successive mosse da parte delle protagoniste del Grande Fratello Vip, anche se molti inquilini sembrerebbero stufi sia dell'atteggiamento perennemente provocatorio di Valeria Marini, che delle lamentele e del vittimismo di Antonella Elia.