Samantha De Grenet nelle scorse ore ha pubblicato un post attraverso il proprio profilo Instagram in cui commentata, in modo negativo, l'atteggiamento di Antonio Zequila. Secondo la showgirl romana, l'attuale concorrente del Grande Frtello Vip 4 ha avuto una mancanza di rispetto nei confronti di Adriana Volpe.

Come ormai noto, nei giorni scorsi l'attore campano ha confessato ad alcuni coinquilini di avere avuto un flirt in passato con Adriana Volpe. Quest'ultima, al contrario, ha sempre negato l'accaduto.

Samantha De Grenet, in qualità di amica della gieffina e di donna, si è sentita in dovere di spezzare una lancia in favore di Adriana.

Samantha De Grenet al vetriolo su Antonio Zequila

Samatha De Grenet ha postato sul proprio account uno scatto che la ritrae insieme ad Adriana Volpe. La showgirl, come didascalia, ha scelto di fornire la sua opinione in merito allo scontro avvenuto nella casa più spiata d'Italia tra Antonio Zequila e Adriana Volpe.

La donna romana ha puntualizzato che fino ad oggi era restata in silenzio perché convinta che la vicenda sarebbe finita presto nel dimenticatoio.

Dal momento che non è stato così, senza troppi giri di parole, ha affermato: “Credo che il signor Zequila abbia avuto una grandissima caduta di stile se mai lo ha avuto, dimostrando chiaramente che la classe non è acqua”. Secondo la De Grenet, ad oggi, non è importante sapere se Adriana e Antonio in passato abbiano avuto un pomeriggio di passione, ma il fatto che una donna non abbia voglia di parlare di una cosa accaduta anni fa.

Al contrario la showgirl classe 1970 è convinta che Zequila avrebbe dovuto tacere perché, fuori dalla casa del GF, c'è una bambina da proteggere, un uomo e marito da rispettare: "Si dovrebbe essere galantuomini e capire di dover fare un passo indietro e mettere la parola fine alla questione".

Samantha taglia corto sull'accaduto

Dopo le frasi piuttosto pungenti di Samantha De Grenet nei confronti di Antonio Zequila, la conduttrice ha proseguito con il suo sfogo.

Samantha De Grenet ha continuato ad attaccare il comportamento dell'attore campano: "Sfortunatamente il signor Zequila non ha avuto la sensibilità e l'educazione". Secondo la De Grenet è stata una cosa brutta, dovere vedere una donna giurare sulla figlia per dimostrare la propria credibilità al pubblico. Infine Samantha De Grenet, per concludere quanto accaduto tra i due gieffini, ha dichiarato che nel 2020 non c'è nulla di cui vergognarsi o scandalizzarsi se una donna non impegnata ha voglia di passare un pomeriggio di passione con un uomo. "Il problema è che una donna ha il diritto di scegliere se raccontare o meno un fatto della sua vita in diretta nazionale" - ha concluso la De Grenet.