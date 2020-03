Giovedì 5 marzo, in America, è andato in onda uno degli episodi più attesi delle ultime stagioni di Grey's Anatomy. Nel corso del sedicesimo episodio è stata infatti svelata la storyline conclusiva di Alex Karev. A dispetto delle numerose teorie che hanno invaso il web, il chirurgo pediatrico non ha perso la vita. Gli sceneggiatori hanno infatti optato per un'uscita di scena romantica che ha dato vita al ricongiungimento di una coppia storica, quella formata da Izzie ed Alex. L'uomo, come spiegato a Meredith Grey e Jo Wilson tramite delle lettere, ha infatti deciso di trasferirsi nel Kansas per crescere insieme all'ex moglie i due gemellini concepiti tramite fecondazione assistita.

La Vernoff dedica un pensiero ad Alex Karev: 'Siamo stati ispirati dalla sua crescita'

A poche ore dalla messa in onda della 16x16 di Grey's Anatomy, la sceneggiatrice della serie ha finalmente rotto il silenzio sull'uscita di scena di Justin Chambers. Dopo la notizia dell'abbandono, trapelata lo scorso gennaio, Krista Vernoff non aveva, infatti, rilasciato alcuna dichiarazione. Al sito web DeadLine, la donna ha quindi reso omaggio ad uno dei personaggi storici del medical drama e dedicato un pensiero all'attore che per più di quindici anni ha prestato il volto all'amatissimo Alex Karev.

Ecco le parole della showrunner:

"È quasi impossibile dire addio ad Alex Karev. Questo vale per me, per tutti gli sceneggiatori di Grey’Anatomy e per i fan. Abbiamo adorato scrivere Alex e abbiamo amato l'interpretazione di Justin Chambers. Per 16 stagioni, per 16 anni, siamo cresciuti insieme ad Alex Karev. Abbiamo provato frustrazione per i suoi limiti, siamo stati ispirati dalla sua crescita e siamo arrivati ​​ad amarlo profondamente e a pensare a lui come uno dei nostri migliori amici.

Ci mancherà terribilmente e saremo eternamente grati per il suo impatto sul nostro show, sui nostri cuori, sui nostri fan e sul mondo."

Ancora mistero sulla decisione di riunire Izzie Stevens ed Alex Karev

Pur dedicando un dolce pensiero a Justin Chambers, la showrunner di Grey's Anatomy non ha chiarito la scelta di riunire Alex ed Izzie dopo ben dieci anni dal loro ultimo incontro. Sebbene la repentina decisione dell'attore di lasciare il set non abbia permesso la realizzazione di nuove scene, i fan della coppia formata da Alex e Jo non hanno apprezzato le modalità con cui il chirurgo pediatrico ha posto fine al suo matrimonio.

Le uniche motivazioni a disposizione dei telespettatori, rimangono dunque le parole scritte nella lettera indirizzata alla dottoressa Wilson:

"Ho la possibilità di riunire questa famiglia e spero solo che mi amerai abbastanza da lasciarmelo fare. Sei più di una lettera. Questo qui, questa codardia, questa lettera, è ufficialmente la cosa peggiore che abbia mai fatto!"