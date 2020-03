Dopo giorni di rumors, Sara Affi Fella ha finalmente confermato di essere incinta. In tutto questo tempo i fan avevano notato un pancino sospetto e dei comportamenti che facevano pensare al fatto che la ragazza potesse essere in dolce attesa ma non c'era ancora una conferma ufficiale. Ebbene, la notizia è stata comunicata all'interno delle Instagram Stories della diretta interessata.

Nel corso dei videomessaggi, però, la modella di Venafro ci ha tenuto a chiarire che lei e Francesco avrebbero voluto attendere i tre mesi canonici prima di rivelare a tutti la notizia, un'impossibilità di aspettare la loro dettata anche dalla voglia di scoop di qualche testata giornalistica.

L'annuncio di Sara Affi Fella: è incinta di Francesco

La tanto discussa Sara Affi Fella è incinta, lei e il compagno Francesco Fedato aspettano dunque un bambino. L'annuncio è avvenuto poche ore fa sul profilo dell'influencer e i fan hanno accolto con gioia la notizia. In molti, in realtà, sospettavano della cosa, ma fino ad ora non c'era stata nessuna comunicazione ufficiale. Nei video in questione, la Affi Fella ci ha tenuto a chiarire di dover portare avanti una gravidanza un po' turbolenta, dato che il medico le ha consigliato di stare a riposo.

Anche per questa ragione, avrebbe voluto attendere un po' di tempo in più prima di raccontare ogni cosa.

L'attacco contro alcune testate giornalistiche

Ad ogni modo, Sara si è scagliata anche contro alcune testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia secondo cui lei e il suo fidanzato avessero rilasciato delle interviste ad alcuni settimanali, come ad esempio Spy. In realtà, né lei né il suo compagno hanno mai proferito parola con nessuno sulla questione.

Si tratta di un argomento estremamente delicato per cui sarebbe necessario mantenere il massimo riserbo. L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre, ha anche chiarito di non sapere ancora se si tratta di un maschietto oppure di una femminuccia.

La storia d'amore tra l'ex tronista e Francesco Fedato

Dal suo volto è trapelata tanta gioia e tanta serenità. Ricordiamo che Sara e Francesco stanno insieme da diverso tempo anche se sono andati a convivere solo da pochi mesi.

La ragazza ha deciso di seguire il calciatore nel suo paese in quanto lui era costretto a rimanere lì per questioni lavorative. La loro storia d'amore, dunque, prosegue a gonfie vele. Lei, nel frattempo, si sta cimentando nell'attività di influencer e dopo la bufera scoppiata nel programma di Maria De Filippi ha ripreso a collaborare con numerosi brand sia di moda sia di prodotti cosmetici.