Lunedì 9 marzo torna in onda in prima serata su Rai 1 una delle serie televisive più amate e seguite di sempre in Italia. Si tratta del Commissario Montalbano, interpretato da ben 20 anni dall'attore Luca Zingaretti. Questi saranno i primi episodi dopo la morte del padre letterario della serie, ovvero Andrea Camilleri, ma anche del regista Alberto Sironi. La serie è l'adattamento televisivo dei racconti dello scrittore siciliano ed è molto apprezzata anche all'estero. Gli episodi ruotano attorno alle vicende del Commissario siciliano Salvo Montalbano, che in ogni nuova puntata si trova a risolvere un caso molto intricato.

Il primo episodio è intitolato "Salvo amato, Livia mia" e nelle vesti di regista c'è lo stesso Luca Zingaretti

L'attore è stato anche recentemente interpellato sul futuro della Serie TV ha detto di essere incerto sulla sua prosecuzione, viste le recenti scomparse dello scrittore, del regista e anche dello sceneggiatore.

Ricordiamo che, dopo il primo episodio in onda lunedì 9 marzo e il secondo (dal titolo 'La rete di protezione'), previsto per lunedì 16, per il terzo occorrerà poi aspettare il 2021.

Il commissario Montalbano alle prese con un caso di omicidio nell'archivio comunale

Come di consueto Salvo Montalbano dovrà risolvere un misterioso caso di omicidio. Tutto inizia con una scoperta davvero macabra: nell'archivio del comune, precisamente nel corridoio, viene ritrovato il corpo senza vita di Agata Cosentino. Prima di essere assassinata pare che la donna sia stata anche vittima di violenza, o almeno questa sembra essere la primissima ipotesi che viene fatta dopo il ritrovamento.

Bisogna dire però che il commissario Montalbano nutre dei forti dubbi in merito.

Subito iniziano le indagini e si scopre che Agata Cosentino era un'amica di Livia, fidanzata di Montalbano. Le due donne si erano conosciute a Genova, poi Agata aveva deciso di andare a lavorare nel comune della piccola cittadina siciliana.

L'assassino di Agata Cosentino potrebbe essere una persona che conosceva bene

Salvo Montalbano si metterà quindi al lavoro per scoprire chi ha ucciso Agata Cosentino.

La donna era molto riservata e le sue amicizie si contavano sulle dita di una mano. Dunque le indagini si concentreranno proprio sulle poche persone che la donna conosceva e i sospetti ricadranno sui suoi affetti. Molto probabilmente è tra di loro che si nasconde l'assassino. Nel caso Montalbano si trova inoltre coinvolto anche personalmente, vista la vicinanza della vittima con la sua fidanzata Livia.

Chi sarà l'assassino di Agata Cosentino? Non resta che sintonizzarsi lunedì alle ore 21:25 su Rai 1 per scoprirlo.