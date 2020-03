Sulla rete ammiraglia Rai continua ad andare in onda la serie televisiva di successo Il Paradiso delle signore. Nel corso della puntata che il pubblico potrà vedere venerdì 3 aprile 2020 si assisterà all'ennesimo colpo di scena, poiché si alleeranno le due nemiche Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Silvia Cattaneo (Marta Richeldi). Quest’ultima si avvarrà dell’aiuto della capocommessa, dopo aver appreso che suo marito Luciano (Giorgio Lupano) vuole incontrare uno strozzino per procurarsi i soldi necessari destinati all’operazione di Federico (Alessandro Fella).

Scendendo nel dettaglio, la madre di Nicoletta chiederà alla sua rivale di portare suo marito sulla retta via, affinché non peggiori la situazione.

Invece Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), una volta entrata in possesso della medicina che potrebbe curarla dalla sterilità, la assumerà all’insaputa del marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Silvia chiede aiuto alla Calligaris, Laura Parisi assunta al Paradiso

Gli spoiler del 120° appuntamento in onda su Rai 1 venerdì 3 aprile 2020, raccontano che Silvia dopo essere stata messa in guardia da Clelia prenderà in mano le redini della difficile situazione familiare.

In particolare la signora Cattaneo, non appena verrà a sapere che suo marito è intenzionato a rivolgersi ad un usuraio, si prometterà di entrare in possesso dei soldi utili per l’operazione di Federico. La nonna della piccola Margherita per assicurarsi che Luciano non si cacci veramente nei guai, chiederà alla Calligaris di aiutarla a fermarlo.

Intanto finalmente ci sarà un momento di gioia per Laura Parisi, che dopo tanta fatica verrà assunta al Paradiso come "venere".

Nel contempo in caffetteria, non si farà altro che parlare dello scontro fisico tra Salvatore e Cosimo.

Cosimo riceve le scuse di Salvatore, la Cattaneo e Clelia alleate

Marcello ovviamente si schiererà dalla parte del suo socio di lavoro con la certezza che abbia dimostrato di essere un vero uomo, invece Armando la vedrà in modo diverso. Successivamente il fratello di Tina e Antonio dopo essersi reso conto di aver sbagliato ad aggredire il Bergamini, gli chiederà scusa riuscendo ad avere con lo stesso un confronto civile.

Intanto Marta, dopo essere riuscita a procurarsi il farmaco per curare la sua sterilità, inizierà ad assumerlo senza aver ricevuto il consenso del marito Vittorio.

Infine Silvia e Clelia con la loro inaspettata alleanza, troveranno la soluzione giusta per entrare in possesso della cifra necessaria utile a Federico per sottoporsi ad un nuovo e decisivo intervento. La storica capocommessa del magazzino milanese e la signora Cattaneo, però porteranno avanti il loro piano all’oscuro di Luciano.