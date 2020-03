La soap opera Il Paradiso delle signore continua a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni relative agli episodi in onda su Rai 1 la settimana fino al 10 aprile 2020, svelano che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) dopo aver ascoltato una frase di Salvatore Amato (Emanuel Caserio), avrà la conferma di non aver sbagliato a dubitare della sua fidanzata. Nello specifico Roberta Pellegrino (Federica De Benedettis), quando verrà a conoscenza che il fratello di Nicoletta sospetta della sua infedeltà, troverà il coraggio di fargli sapere la verità.

La "venere" proprio quando il giovane sarà intento a partire per la Svizzera per operarsi, gli confesserà di aver baciato Marcello Barbieri (Pietro Masotti). A questo punto il figlio di Silvia, non ci penserà due volte a lasciare la coinquilina di Gabriella e Angela.

Ludovica ritorna a Milano, Gabriella in difficoltà

Nelle puntate della Serie TV Il Paradiso delle signore che andranno in onda sulla rete ammiraglia Rai dal 6 al 10 aprile 2020, non mancheranno i colpi di scena. In occasione della festa di Pasqua, il parroco Don Saverio benedirà l’abitazione di Marta e Vittorio.

Intanto quest’ultimo e la moglie, parleranno degli impegni che avranno in settimana. Silvia e Clelia pur essendosi odiate tanto, continueranno a portare avanti l’alleanza stretta per il bene di Luciano.

Nel frattempo Laura stupirà le colleghe, poiché si presenterà al lavoro con delle piccole uova di cioccolato realizzate da lei. A quel punto la Parisi farà la conoscenza di Salvatore, e gli farà sapere che prima di diventare una "venere" era una pasticcera.

Mentre Federico si farà venire in mente un’idea dopo aver assaggiato i dolci della nuova commessa del paradiso, la rottura tra Gabriella e il fidanzato sarà ufficiale. La signora Agnese infatti è stufa di continuare a stare a stretto contatto con l’ex fidanzata del figlio, ed esigerà di svolgere il suo lavoro nella propria casa.

In seguito Adelaide continuerà ad avere un atteggiamento poco sensibile nei confronti di Riccardo, per essersi fidanzato con Angela.

La contessa di Sant’Erasmo nonostante Ludovica non faccia più parte della sua famiglia, deciderà di invitarla alle sue nozze. La giovane Brancia Di Montalto - dopo aver rivelato alla contessa di non voler tornare nel capoluogo lombardo per aver chiuso in modo definitivo con il giovane rampollo dei Guarnieri - ricomparirà in città. La figlia di Flavia quando rimetterà piede a Milano incontrerà Umberto al circolo, che intanto continuerà a non fidarsi del Ravasi. In poche parole il Guarnieri Senior crederà che l’obiettivo di Achille sia quello di ingannare le Brancia Di Montalto.

Successivamente Gabriella non sarà serena per la situazione che si è creata con Agnese, invece Salvatore farà fatica a gestire la sua rabbia anche durante le ore lavorative.

Federico parte per la Svizzera, Angela non vuole partecipare alle nozze di Adelaide

Vittorio proporrà a Laura di confezionare cento uova di cioccolato per farle avere come regalo ai clienti del Paradiso prima delle feste pasquali.

Intanto il fratello di Tina e Antonio si lascerà sfuggire una frase di troppo con Federico, sotto lo sguardo di Marcello. Il figlio di Silvia dopo aver ascoltato Salvatore, inizierà a sospettare di poter essere stato tradito da Roberta. Il giovane Cattaneo dubiterà della sua ex fidanzata, precisamente quando sarà in procinto di recarsi in Svizzera per sottoporsi all’intervento che potrebbe farlo tornare a camminare.

Inoltre Riccardo si scaglierà contro il padre Umberto, non appena scoprirà che è stato lui a far tornare Ludovica a Milano. Il Guarnieri Senior dopo aver discusso con il figlio farà un gesto del tutto inaspettato, visto che farà finire la gestione del suo patrimonio nelle mani di Adelaide e Achille.

Marcello confesserà il suo sospetto a Roberta, ovvero che Federico potrebbe aver capito che tra di loro sia successo qualcosa durante la sua assenza. A questo punto la Pellegrino, stufa di mentire, metterà al corrente il suo ex fidanzato del bacio che si è scambiata con il giovane Barbieri. Purtroppo il figlio di Silvia, molto deluso, porrà la parola fine ad ogni tipo di rapporto con la venere, e partirà per la Svizzera.

Intanto Angela è intimorita all’idea di poter fare una brutta figura e sceglierà di non prendere parte al matrimonio di Achille e Adelaide, anche se Riccardo farà il possibile per farle cambiare idea.

Intanto Ludovica si presenterà al Paradiso, e darà l’impressione di non voler ostacolare la storia d'amore tra il giovane Guarnieri e la Barbieri. Il direttore Conti per poter consentire a Laura di portare al termine l’incarico che le ha affidato, la farà sostituire momentaneamente da Armando.

Umberto, sempre più convinto che il Ravasi si stia prendendo gioco di tutti, chiederà alla cognata di passare un’ultima sera in sua compagnia proprio il giorno precedente alle nozze.

E Adelaide, dopo essersi lasciata andare alla passione con il padre di Riccardo e Marta, vorrà poi sposarsi lo stesso con Achille.

Adelaide e Achille sposi, Vittorio perdona Laura

Nel frattempo Laura realizzerà le uova di Pasqua con l’aiuto della signora Amato, all’insaputa di Vittorio. Cosimo approfitterà dell’occasione quando vedrà Gabriella turbata per essere rimasta in Atelier senza Agnese, in un momento importante. Intanto Marcello litigherà con Salvatore, facendogli notare che Roberta e Federico hanno smesso di parlarsi a causa sua.

Finalmente Achille e Adelaide diventeranno marito e moglie: quest’ultima prima di partire per il viaggio di nozze si recherà a villa Guarnieri, con la consapevolezza che tra lei e Umberto ci sia ancora un sentimento forte.

Intanto Federico una volta giunto a destinazione, farà sprofondare nella disperazione totale Roberta poiché continuerà ad ignorarla. Vittorio pur avendo scoperto che Laura gli ha raccontato una menzogna sulle uova di Pasqua, la perdonerà non appena verrà a conoscenza che la giovane ha un passato difficile alle spalle.

Nel frattempo Marta, una volta messa al corrente di ciò che ha fatto la nuova "venere", si sentirà a disagio per non essere sincera con suo marito. In particolare il direttore Conti continuerà a non sapere che la sua amata sta assumendo i medicinali per curare la propria sterilità, pur non avendo ricevuto la sua approvazione.

Per finire Riccardo verrà invitato a una cena organizzata da Cosimo per dare l’ultimo saluto a Ludovica: quest’ultima nel corso della serata farà una rivelazione sconvolgente.