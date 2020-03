Arrivano le nuove anticipazioni della famosa soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi del '900. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che verranno trasmesse dall'8 al 13 marzo 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla disperazione di Ramon per la morte improvvisa ed inaspettata di Trini, sulle minacce di Jimeno Batan ai danni di Samuel, sulla liberazione di Ursula e sul riconoscimento, l'arresto e l'evasione di Filo, il presunto assassino di Guillermo.

Telmo riuscirà a trovare l'assassino di Guillermo

Le anticipazioni di "Una vita" ci informano che dopo aver saputo che Ursula sta per essere condannata per l'omicidio di frate Guillermo, Telmo, Lucia e Mendez ideeranno un piano per estorcere delle informazioni ad Agustina. Nel frattempo, Jimeno Batan continuerà a minacciare Samuel, mentre Inigo cercherà di trovare le 25.000 pesetas richieste da Salvador Borras per lasciare in pace Tito. Telmo e Lucia riveleranno a Felipe di essere diventati una coppia a tutti gli effetti, mentre Agustina dichiarerà che è stato uno scagnozzo di Batan, Filo, ad uccidere Guillermo.

Troppo addolorato per la morte di Trini, Ramon non sopporterà il pianto di Milagros e permetterà a Celia di portarla a casa sua. Telmo informerà Mendez di volerlo aiutare a proseguire con le investigazioni. Per questa ragione, l'uomo si recherà in una locanda malfamata dove riuscirà a far arrestare Filo con l'aiuto inaspettato di Lucia. In carcere, però, l'uomo non confesserà l'omicidio, nonostante gli interrogatori a cui verrà sottoposto dal commissario Mendez.

Ramon ha intenzione di togliersi la vita

Preoccupati per lo strano comportamento di Ramon, Lolita e Antonito si recheranno da Telmo e gli chiederanno di parlare con l'amico. Fingendo di andare a trovare Ursula, Samuel si recherà in carcere ed aiuterà Filo ad evadere senza essere notato. Antonito e Lolita chiederanno a Celia di prendersi cura momentaneamente di Milagros in attesa di assumere una brava tata.

Mendez troverà un modo per scagionare Ursula, mentre Jimeno Batan intimerà a Samuel di estinguere al più presto tutto il suo debito per evitare ripercussioni nei suoi confronti. Ramon fingerà di riprendersi davanti a Felipe e Fabiana, per poi rimanere solo in casa con l'intenzione di togliersi la vita e ricongiungersi alla sua amata Trini. Celia inizierà ad odiare Lolita soltanto perché quest'ultima insiste che Milagros debba avere una brava tata che si occupi di lei in assenza della sua vera madre.