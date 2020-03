Nuove vicende accadranno nelle prossime settimane di Un posto al sole in onda su Rai 3. Gli spoiler delle puntate, in programma dal 30 marzo al 3 aprile 2020, rivelano che Marina Giordano sarà in pericolo a causa di Gabriella. Roberto Ferri e Filippo avranno una dura discussione. Infine Serena Cirillo non saprà se accettare l'invito di Leonardo.

Un posto al sole, puntate al 3 aprile: Marina in pericolo per colpa di Gabriella

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate in programmazione da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile su Rai 3, rivelano che la vita di Marina verrà messa in serio in pericolo da Gabriella, sua vecchia amica.

Roberto, venendo a conoscenza che la Giordano è nei guai, cercherà di salvarla. Intanto Susanna e Niko, determinati ad aiutare Eugenio Nicotera nelle indagini, dovranno riuscire a indurre il loro assistito a collaborare con la giustizia. Nonostante gli sforzi di Giulia di tenerla lontana, tra lei e la nuova cagnolina della Terrazza si instaurerà con grande sorpresa un rapporto veramente speciale. In attesa della partenza per un viaggio lavorativo, Leonardo farà un’inattesa proposta a Serena. Inoltre, la decisione dei testimoni per il matrimonio di Mariella e Guido Del Bue risulterà essere molto difficile.

Giulia discuterà con Angela e Franco sulla gestione del cane: qui si scoprirà la vera motivazione della sua contrarietà a tenere con loro la cagnolina.

Upas: Roberto e Filippo hanno uno scontro, Serena entra in crisi

Le trame settimanali di Un posto al sole fino al 3 aprile su Rai 3 annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglo, le indagini sul clan Tregara proseguiranno interessando anche Susanna e Niko, mentre per Viola sarà molto più complicato affrontare la lontananza da Eugenio a causa del pericolo che tutti i suoi familiari stanno correndo.

Nel frattempo Serena, delusa dalla freddezza di Filippo Sartori, sarà in crisi, tanto che non saprà se accettare l'invito di Leonardo di recarsi da lui in Sicilia. Mariella e Guido, dopo aver domandato a tutti i loro amici di fargli da testimoni da nozze, capiranno di aver fatto un grande guaio. Susanna e Niko presseranno nuovamente Avella per convincerlo a collaborare con la giustizia. Intanto Eugenio proverà a dare un po’ di serenità alla sua famiglia.

Mariano Tregara, invece, avrà dei nuovi piani da mettere in atto. Roberto e Filippo avranno un duro scontro legato a delle questioni lavorative. Per finire, Serena dovrà fare i conti con la sua nuova vita e affrontare la solitudine alla quale le sue recenti decisioni l’hanno portata.