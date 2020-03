Le trame della popolare soap opera Il Paradiso delle signore sono sempre più avvincenti. Nella puntata che i telespettatori vedranno su Rai Uno il 17 marzo 2020, Angela Barbieri (Alessia Debandi) farà una disperata scelta, dopo aver cominciato a credere di non essere la ragazza giusta per stare al fianco di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La sorella di Marcello, con il cuore a pezzi, deciderà di non portare avanti la relazione sentimentale intrapresa in segreto con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi).

Quest’ultimo, invece, avrà la possibilità di mettere in cattiva luce Achille Ravasi (Roberto Alpi), grazie a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). L’ex rivale in amore di Nicoletta Cattaneo, farà sapere al padre di Marta di non fidarsi del promesso sposo di Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Armando si sente male, il Paradiso riceve una recensione negativa

Dalle anticipazioni relative al 107esimo episodio, in programmazione sulla rete ammiraglia Rai martedì 17 marzo 2020, si evince che Armando farà i conti con un problema di salute.

Il capo magazziniere del Paradiso avrà un forte mal di schiena, ma per fortuna a supportarlo ci penserà Agnese, che lo inviterà a riposarsi. Purtroppo il Ferraris, sapendo di avere la responsabilità del magazzino più lussuoso di Milano, non avrà nessuna intenzione di lasciare Rocco da solo al lavoro. Nel contempo, verrà resa nota la nuova collezione del Paradiso, che sarà caratterizzata dall’inserimento del bikini, un capo d’abbigliamento che non passerà di certo inosservato.

Nonostante i clienti del Paradiso apprezzino molto la novità, il grande magazzino riceverà una recensione negativa indirizzata alla stilista Gabriella Rossi.

Ludovica sospetta di Achille, Angela intenzionata a lasciare Riccardo

In seguito, tutti i dipendenti del negozio di Vittorio Conti non vedranno l’ora di accogliere la giornalista Enza Sampò. Successivamente Achille, mentre continuerà a gestire il patrimonio della Brancia Di Montalto a suo piacimento, desterà dei sospetti su Ludovica.

Quest’ultima, infatti, si sfogherà con Umberto, che sarà ancora su tutte le furie per aver appreso che il Ravasi presto sposerà Adelaide. A questo punto, il padre di Marta e Riccardo coglierà l’occasione al volo, non appena la figlia di Flavia gli farà sapere di non vedere di buon occhio il Ravasi. Infine Angela, intimorita dall’idea di non essere all’altezza di Riccardo, arriverà a prendere una sofferente decisione. Scendendo nel dettaglio, l’ex cameriera del circolo sceglierà di mettere la parola fine alla sua difficile storia d’amore con il giovane rampollo dei Guarnieri.