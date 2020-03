Il Commissario Montalbano torna in onda con i nuovi episodi. Oggi, lunedì 9 marzo, verrà trasmesso quello dal titolo "Salvo amato, Livia mia", che segnerà l'esordio come regista dell'attore Luca Zingaretti, volto storico del celebre commissario. Al centro della trama ci sarà Livia, la storica fidanzata di Salvo, interpretata dall'attrice Sonia Bergamasco. Confermati nel cast anche gli altri attori che hanno reso la serie tra le più amate agli occhi del pubblico italiano: Cesare Bocci (Mimì Augello), Angelo Russo (ispettore Catarella) e Peppino Mazzotta (ispettore Fazio).

La replica dell'episodio in onda stasera, 9 marzo, sarà visibile su RaiPlay insieme agli episodi delle altre stagioni.

Trama dell'episodio 'Salvo amato, Livia mia'

L'attesa per il primo dei tre nuovi episodi del Commissario Montalbano sta per concludersi. In "Salvo amato, Livia mia" i telespettatori vedranno il commissario più famoso d'Italia indagare sulla morte improvvisa della giovane Agata. All'inizio si è portati a credere che la donna sia stata vittima di un delitto passionale, dopo essere stata violentata.

Le indagini di Montalbano porteranno, però, alla luce un'altra verità. Infatti la trama farà riferimento all'amicizia che intercorreva tra la vittima e Livia, la fidanzata di Salvo. Quale sarà il ruolo di Livia nella vicenda? Spetterà al commissario, come sempre, fare luce sul caso.

Il Commissario Montalbano, settimana prossima, tornerà in onda lunedì 16 marzo con il secondo e ultimo episodio per il 2020.

Infatti, il terzo (di cui sono già state terminate le riprese) verrà trasmesso nel 2021. Nell'appuntamento di lunedì, intitolato La rete di protezione, i fan dello sceneggiato Rai vedranno Montalbano impegnato in un caso a prima vista indecifrabile.

Sulla piattaforma RaiPlay la replica del nuovo episodio

La replica dell'episodio "Salvo amato, Livia mia" de Il Commissario Montalbano, verrà caricata su RaiPlay subito dopo il termine della puntata.

Il video resterà disponibile sulla piattaforma online della Rai, la stessa dove sono presenti i contenuti video anche di altre Serie TV trasmesse dalla tv di stato. Per la visione di uno o più contenuti all'interno di RaiPlay è indispensabile completare il form di registrazione. L'utente ha a disposizione tre differenti modalità: l'iscrizione tramite il profilo social Facebook, l'account Google o l'indirizzo email.

Per vedere la replica de Il Commissario Montalbano su RaiPlay è possibile usare il computer, lo smartphone, il tablet e lo Smart TV. L'applicazione per i dispositivi mobili è gratuita, indipendentemente dal sistema operativo in uso (Android o iOS).

Volendo, è possibile condividere lo schermo del telefono sul televisore grazie all'utilizzo di un dispositivo quale il Chromecast di Google o la Fire Stick di Amazon, in modo da vedere il video della replica in formato TV e rendere più agevole la visione.