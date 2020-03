Nuovo spazio incentrato sulla popolare telenovela Il Segreto, che non finisce mai di stupire. Finalmente nelle puntate spagnole in programma la settimana prossima, si assisterà al ritorno di Emilia Ulloa (Sandra Cervera). La moglie di Alfonso Castaneda rimetterà piede a Puente Viejo, proprio quando suo padre Raimundo non verserà in delle buone condizioni di salute. Purtroppo, la marchesa Isabel De Los Visos (Silvia Marsó) riuscirà a predisporre la madre di Maria contro Francisca Montenegro (Maria Bouzas), in pochissimo tempo.

Il Segreto, trame Spagna: Rosa e Adolfo sposi, Donna Begona certa della sua guarigione

Gli spoiler degli episodi che occuperanno l’emittente televisiva Antena 3 dal 23 al 27 marzo 2020, annunciano che la festa improvvisata di Donna Begona e le sue figlie verrà interrotta dall'arrivo di Ramon e Pablo. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, Rosa giungerà all'altare in compagnia del padre. Intanto Francisca farà avere alla marchesa Isabel una busta per suo figlio Adolfo, come regalo di nozze. A questo punto la De Los Visos ribadirà alla Montenegro che nella sua tenuta sarebbe più a suo agio: ancora una volta la Montenegro dirà alla madre di Tomas di avere tutto ciò che le serve per prendersi cura di suo marito.

Maqueda quando sarà in procinto di recarsi in chiesa troverà una busta piena di soldi, invece Matias farà sapere a Marcela che Alicia potrebbe diventare il nuovo sindaco. Adolfo dopo aver pronunciato il fatidico sì lo voglio, si accorgerà della tristezza di Marta. Ramon non sarà disposto a tornare a Bilbao, poiché sarà convinto che suo suocero abbia bisogno di lui in fabbrica. Successivamente Pablo deciderà di cercare di convincere il giornalista Santos a non accusare suo padre.

Allo stesso tempo Donna Begona rassicurerà suo marito sulla sua guarigione, mentre Matias farà visita al nonno insieme alla figlia Camelia. Francisca, Marcela e Mauricio, spereranno che l’Ulloa migliorerà.

Emilia ritorna a Puente Viejo e apprende del pessimo stato di salute del padre

Il fratello di Maria per l’ennesima volta inviterà Alicia a ritirarsi dalla campagna, invece la Montenegro mentre farà uno spuntino con il marito riceverà la visita inaspettata di Emilia Ulloa.

Maqueda nasconderà il denaro ricevuto quando arriverà Tomas: sia quest’ultimo e il caposquadra della marchesa elogeranno Alicia. Donna Begona chiederà a Don Ignacio di darle una seconda opportunità, invece Tomas farà presente alla madre che riuscirà a scoprire le sue vere origini. Marta e Ramon si diranno disposti ad aiutare Pablo a trovare sua madre, dicendogli di avere un amico a Bilbao a cui affidare l’incarico. Don Begona proporrà alle sue figlie di andare in un mercato di Belmonte, mentre Francisca comunicherà ad Emilia che per adesso non c’è nessuna speranza che Raimundo possa guarire. La moglie di Alfonso verrà rassicurata da Mauricio: quest’ultimo dirà all’ex locandiera che presto suo padre verrà visitato da un altro specialista.

La marchesa Isabel sarà di cattivo umore, invece Alicia e Barreiros si prepareranno per un raduno in piazza: nello specifico la figlia di Urrutia terrà un discorso rivoluzionario. Nel frattempo, Maqueda rifiuterà il denaro ricevuto.

Marcela mette in guardia Matias, Francisca indaga sulla figlia di Raimundo

In seguito, Antonita consegnerà al caposquadra due nuove valigie e un biglietto. Marcela non farà fatica ad accorgersi del malumore di Emilia, nonostante le dirà di non avere più problemi con la giustizia. Intanto la marchesa Isabel metterà piede nella dimora di Francisca, per incontrare la figlia di Raimundo.

Ramon dopo aver comunicato a Pablo che sua madre sembrerebbe essere scomparsa, si arrabbierà quando Don Ignacio gli dirà che le sue figlie sono andate a cavallo. Marcela farà sapere a Matias che Isabel sta cercando di far litigare Emilia e Francisca. Donna Begona sorprenderà Ignacio portandogli la sua torta preferita in fabbrica, e rivelandogli di non aver mai smesso di amarlo. Rosa e Adolfo torneranno dalla loro luna di miele, mentre il capitano Huertas scoprirà che Urbano è un bugiardo, e che si tratta del compagno di Estefanía. Quest’ultima verrà affrontata da Dolores, mentre la marchesa Isabel avrà una conversazione con Emilia, con l’obiettivo di farla entrare in conflitto con la moglie del padre.

Purtroppo, la madre di Tomas e Adolfo sembrerà riuscire nel suo intento, dato che Francisca sceglierà di fare delle indagini per scoprire qual è il motivo del ritorno dell'Ulloa.