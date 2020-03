Prosegue l'appuntamento quotidiano in daytime con la soap opera Il Paradiso delle signore, che giorno dopo giorno riesce a catturare l'attenzione di un cospicuo numero di telespettatori. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 30 marzo fino al prossimo 3 aprile 2020 rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti Federico. Dopo averci riflettuto a lungo, il giovane Cattaneo deciderà di sottoporsi ad una nuova operazione che potrebbe permettergli di tornare a camminare.

Spoiler Il Paradiso delle signore fino al 3 aprile: Marta vuole ancora un figlio

Le anticipazioni riguardanti le trame de Il Paradiso delle signore fino al 3 aprile 2020 rivelano che Federico comunicherà ai suoi genitori che ha deciso di tornare nuovamente 'sotto i ferri' e quindi di sottoporsi ad una nuova operazione.

Una notizia che tuttavia preoccuperà doppiamente la famiglia Cattaneo: sia perché l'esito finale è ancora una volta incerto sia perché si tratta di un'operazione decisamente costosa. Luciano e Silvia si dichiarano fin da subito disposti a fare dei super-sacrifici per il bene del loro figliolo, ma non potranno nascondere il fatto che trovare quella somma di denaro sarà abbastanza difficile.

Intanto al Paradiso è stata assunta Laura Parisi come nuova Venere: Vittorio ha deciso di metterla alla prova per una settimana, consapevole del fatto che la donna non abbia conquistato il parere positivo di Clelia.

Tuttavia Laura si darà da fare fin dal primo momento e nel giro di poco riuscirà a conquistare la fiducia e la simpatia delle sue colleghe.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta non si darà pace, perché il suo grande sogno rimane quello di poter avere un bambino. La donna riuscirà a trovare di nuovo la speranza quando verrà a sapere che una sua amica di scuola ha intrapreso una cura per la fertilità e adesso è in attesa di un bambino.

Federico vuole operarsi, i Cattaneo cercano i soldi

Intanto i Cattaneo, continueranno a pensare ad un metodo che possa permettere loro di avere la somma di denaro che serve per fare in modo che Federico si sottoponga a questa nuova operazione. Riusciranno a trovare una soluzione in tempo? Occhi puntati anche sulla bella Adelaide, la quale metterà a punto i preparativi per le sue nozze con Achille: la donna vorrebbe che fosse Riccardo a farle da testimone.

Intanto per Salvatore comincerà ad essere difficile la separazione da Gabriella: sente un vuoto nel suo cuore e non sa come riuscire a colmarlo. Le anticipazioni della soap, inoltre, rivelano che Luciano farà una brutta scoperta riguardante la zia Ernesta: la donna è stata vittima di una truffa.