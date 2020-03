Arrivano le nuove anticipazioni spagnole della soap opera "Il Segreto", scritta ed ideata dalla stessa autrice di "Una vita", Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Spagna dal 2 al 6 marzo, tutti i giorni sul canale spagnolo Antena 3 a partire dalle ore 18.00 alle 19.00. Le vicende che questa settimana potranno seguire i telespettatori spagnoli saranno principalmente incentrate sui dubbi di Rosa sul reale interesse di Adolfo nei suoi confronti, sulle ricerche effettuate da Francisca per ritrovare Raimundo e sulla morte di Campunzano.

Rosa perderà i sensi

Le anticipazioni spagnole de "Il Segreto" ci segnalano che dopo aver sentito dei rumori, Carolina ed Encarnaciones andranno a controllare e troveranno Rosa priva di sensi con indosso l'abito nuziale. Ignacio consiglierà a Paolo di parlare a quattr'occhi con sua madre per comprendere cosa sta succedendo fra lei e il misterioso uomo d'affari. Tomas si renderà conto che Alicia è molto distante da lui, pur non dando molto peso al problema. Il Marchese confesserà a Francisca di essere molto infastidito dalla presenza di Campuzano a Puente Viejo.

Poco dopo, Mauricio interromperà la conversazione fra i due per informarli che Campuzano è morto, gettando nella più cupa disperazione la Montenegro. Tiburcio, Hipolito e Tiburcio ideeranno una trappola per neutralizzare il problema del ricatto di Estefania. Francisca interromperà una discussione fra Antonita e dona Isabel per accusare quest'ultima di aver consegnato a Campuzano l'arma per suicidarsi.

Ignazio confesserà a Urrutia di avere paura che Santos possa sfruttare a suo favore la notizia del loro incidente.

Pablo vuole partire per Bilbao

Carolina ricorderà il suo primo bacio con Pablo anche se il giovane sta meditando di partire alla volta di Bilbao. Adolfo cercherà di scoprire chi abbia provocato la caduta di Rosa, mentre il piano ideato da Tibursio e Onesimo contro la loro ricattatrice va male.

Dolo la morte di Campuzano e donna Eulalia, Matias rivelerà a Marcela di essere molto preoccupato per Raimondo. Dello stesso avviso sarà anche donna Francisca che chiederà al capitano Huerta di permetterle di accompagnarlo nelle ricerche. Adolfo regalerà il suo anello di famiglia a Rosa come pegno d'amore, ma la giovane, convinta che il suo fidanzato la sposi soltanto per far felice i suoi famigliari, gli chiederà di annullare il matrimonio. Tomas invoglierà Alicia a candidarsi come sindaco di Puente Viejo, Mauricio riuscirà a trovare Raimundo fra le montagne. L'uomo, infatti, sarà ricondotto in barella all'Avana in condizioni precarie.