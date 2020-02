Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nella puntata che andrà in onda quest'oggi, lunedì 24 febbraio su Antena 3, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. Urrutia dirà a Santos che la morte dell'operaio di Bilbao è stato un incidente. La verità sarà che Don Ignacio, di cui il giornalista ha dubitato fin dal primo momento, arrivò alcuni minuti dopo l'incidente, e fu la persona che cercò di mettere in salvo l'uomo ferito, ma quando ormai era troppo tardi.

Urrutia confesserà alla moglie di essere responsabile della morte dell'operaio

Poco dopo, Urrutia informerà sua moglie dei dettagli sugli assistenti e sulle loro rispettive afflizioni, ma finirà per confessare di aver detto la verità al giornalista sul vero responsabile dell'incidente. Nel frattempo, Ignacio prenderà un appuntamento con María Jesús che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta economica dell'imprenditore per allontanarsi da suo figlio Pablo. Tuttavia la donna avrà dei dubbi, soppesando l'amore profondo che dirà di provare per suo figlio.

Il sindaco Mauricio farà fatica a rispondere al capitano riguardo al mancato coinvolgimento di Francisca nell'omicidio della Marchesa (in realtà Isabel fingerà la sua morte per incastrare Eulalia). Infatti, il capitano sarà convinto che il sindaco abbia consegnato una pistola alla Matrona, ma lui negherà categoricamente. Invece, Antoñita sarà molto dispiaciuta e si rammaricherà tantissimo della morte della madre di Tomas e Alfonso De Los Visos.

Nel frattempo, Marcela commenterà con Matias i dettagli raccontati da Mauricio sull'evento, e i due penseranno a chi possa essere stato in grado di uccidere la Marchesa, e dedurranno che ci sia qualcosa di molto strano in tutta questa situazione.

Francisca non sarà presente al funerale della Marchesa

Successivamente, saranno tutti ad attendere l'arrivo della bara nel cimitero, però la pettegola di Puente Viejo, Dolores si meraviglierà dell'assenza di Francisca Montenegro.

Infine, con grande sorpresa, assisteremo all'incontro segreto tra il giornalista Santos e la madre di Pablo, Maria Jesus. I due si incontreranno nell'ostello, inizieranno a fare le loro personali indagini e pianificheranno qualcosa insieme.

Nel frattempo, Maqueda e il capitano lamenteranno la perdita della Marchesa Isabel, e vorranno trovare l'assassino della donna e prenderanno in considerazione, anche alcune opzioni. Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi spagnoli dei prossimi giorni per scoprire ulteriori novità sulle varie vicende di Puente Viejo, tra cui il colpevole della morte della Marchesa Isabel, che in realtà non morirà, ma sarà solo parte di un piano architettato con Donna Francisca.