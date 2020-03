Una relazione complicata conclusasi dopo che Miriana ha scoperto alcune chat galeotte del compagno. Salvatore, originario di Montecorvino Rovella (provincia di Salerno), si è rivolto a C’è posta per te nel tentativo di recuperare il rapporto con la ventiquattrenne che ha deciso di tornare a vivere dai genitori con il figlio di appena tre mesi. Nel ricostruire la storia del trentacinquenne Maria De Filippi ha spiegato che l’uomo si è innamorato di Miriana ed ha lasciato moglie e due figli. Fin dall’inizio il rapporto è stato tumultuoso complice anche un riavvicinamento di Antonio all’ex per il bene dei figli.

Nonostante ciò la giovane mamma l’ha perdonato ma la situazione è precipitata quando ha scoperto che il salernitano aveva scambiato messaggi con 5 ragazze su una chat per adulti.

Miriana ha accettato l’invito e si è presentata in studio con la madre, Patrizia, contraria fin dall’inizio alla relazione. Le spiegazioni del trentacinquenne non hanno convinto la ragazza: “Quando ho visto quella lista sul cellulare e i messaggi spinti non ci ho visto più e l’ho preso a schiaffi mentre dormiva. Troppe volte ha detto che sarebbe cambiato” - ha precisato la ventiquattrenne al momento di chiudere la busta.

“Non giudicatemi per gli sbagli, ma per la persona che sono” Salvatore vorrebbe riconquistare la fiducia di Miriana e dei suoi genitori… #CePostaPerTe pic.twitter.com/pY9itrtpVo — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 29, 2020

Salvatore prova a recuperare il rapporto con Miriana a C'è posta per te

Nel corso della puntata di ieri, 29 febbraio, di C’è posta per te Salvatore ha tentato invano di convincere la compagna e la suocera di essere cambiato.

In studio doveva esserci anche il papà della ventiquattrenne, Gennaro, che ha però rifiutato l’invito. Il salernitano ha spiegato di aver commesso un’ingenuità. “In quel momento mi sentivo solo, ma non avevo nessuna intenzione di tradire Miriana. La amo e senza di lei la mia vita non ha un senso”. Dichiarazione d’amore alla quale la giovane ha reagito con freddezza sottolineando che queste parole le ha già ascoltate altre volte e che non è “un giocattolo”.

Sulla falsa riga della figlia l’intervento di Patrizia che ha evidenziato la superficialità del salernitano. “Mi ha risposto che è andato su quella chat per curiosità maschile ma non è una ragazzino. Almeno fallo di nascosto” - ha rimarcato la donna evidenziando che la figlia aveva partorito da poco.

Le stoccate di Patrizia, la ventiquattrenne chiude la busta: 'Non sono un giocattolo'

Maria De Filippi ha provato a ricucire lo strappo spiegando che non è il primo a frequentare siti per adulti. “Ci vanno anche uomini sposati e non credo che lui ci sia andato per delle mancanze da parte tua” - ha affermato la conduttrice di C’è posta per te.

Dall’altra parte Miriana ha spiegato di aver perso le staffe quando ha scoperto le chat con le cinque cam girl: “Sono andato a prenderlo a schiaffi mentre dormiva. Sapessi cosa c’era scritto Maria in quelle conversazioni” - ha aggiunto la ventiquattrenne con Salvatore che ha ribattuto che non l’avrebbe mai tradita e che per lui era tutto un gioco: “Non posso più sbagliare. Dammi un’altra possibilità, sono cambiato” - ha affermato il trentacinquenne.

Impassibile Miriana che ha replicato sarcasticamente: “Forse sarà andato da uno psicologo”. La giovane ha aggiunto che avrebbe dovuto dedicarsi al figlio quando si sentiva solo: “Ed invece ha preferito andare in chat” - ha chiosato la ventiquattrenne che, pur ammettendo di provare ancora dei sentimenti per Salvatore, ha deciso di chiudere la busta.