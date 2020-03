La vita promessa 2 torna il 1 marzo con la seconda di tre puntate totali. La fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri è pronta ad emozionare ancora una volta i telespettatori dopo i grandi colpi di scena del primo appuntamento: Rocco, infatti, è scappato di casa, Vincenzo è ancora vivo e Amedeo è morto. Nella seconda puntata di domenica 1 marzo, la lotta di Carmela contro Spanò procederà a difesa della sua famiglia. A New York, intanto, arriverà Bruno e la sua presenza conforterà la Rizzo, sempre preoccupata per la sparizione di suo figlio Rocco.

Alfredo, invece, riceverà una buona proposta per migliorare la sua situazione economica.

Nella seconda puntata de la vita promessa 2 Spanò cercherà Rocco

Le anticipazioni de La Vita Promessa 2 di domenica, 1 marzo, raccontano che dopo la morte di Amedeo, Carmela si ritroverà ancora una volta sola e con molte difficoltà da affrontare. La donna ancora in pena per Rocco, dovrà affrontare Spanò. Quest'ultimo continuerà a cercare il figlio di Carmela, che lui stesso ha menomato per sempre, e sarà deciso a tutti i costi nell'impresa per poter avere ancora contatti con il suo amore di sempre.

Vincenzo, inoltre, continuerà ad odiare Antonio, il primogenito di Carmela. Il ragazzo, tuttavia, avrà la protezione di Lucky Luciano che gli affiderà un compito molto delicato. Spanò penserà a un modo per vendicarsi di lui e aspetterà il momento giusto per farsi valere.

La trama de La Vita promessa 2 racconta che il 1 marzo Carmela si prenderà cura di Sarah

La trama de La Vita Promessa 2 rivela che, nella seconda puntata, Carmela concentrerà tutte le sue energie su Sarah, la piccola giunta dalla Germania.

La donna riverserà sulla bambina tutto il suo istinto materno e più tardi a Little Italy arriverà Bruno, il padre di Sarah. Dopo essere scappato dalla Germania, l'uomo raggiungerà l'America portando scompiglio nelle vite della famiglia Rizzo.

Per Alfredo, intanto, procederà la storia d'amore con la bella e ricca Sharon, ma gli affari andranno sempre peggio e questo potrebbe creare delle conseguenze anche nella sua vita privata.

Il destino del giovane Rizzo, però, potrebbe avere una svolta positiva in seguito a una proposta che arriverà direttamente dal sindaco di New York. Rosa, invece, continuerà a frequentare Vitale, l'uomo conosciuto nel night che, quanto pare, si innamorerà di lei.

Infine, la presenza di Bruno Morelli avrà un effetto positivo su Carmela che finalmente potrà tornare a contare sull'aiuto di qualcuno.

L'appuntamento con La Vita Promessa è per domenica 1 marzo alle 21:30 su Rai 1. L'8 marzo andrà in onda la terza puntata con un finale di stagione che sorprenderà i telespettatori.