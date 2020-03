Prosegue l'appuntamento con Il Segreto, la TV Soap, scritta da Aurora Guerra, tra le più seguite in questo momento dai telespettatori italiani. Le trame delle puntate, in programma dal 15 al 21 marzo su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda cadrà nella disperazione, quando scoprirà che i suoi figli, Esperanza e Beltran sono scomparsi nel nulla dal collegio d'Avila. Prudencio Ortega, invece, non potrà dormine sogni tranquilli a causa delle continue minacce dello strozzino Pablo Armeno.

Il Segreto, anticipazioni dal 15 al 21 marzo: Meliton Melquiades muore

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 marzo 2020 su Canale 5, rivelano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, alcuni colpi di fucile suggeriranno a Meliton Melquiades, Mauricio, Carmelo e Severo di fuggire dalla zona indicata sulla mappa di Conrado. Lola Mendana e Prudencio Ortega (Jose Milan), invece, diventeranno marito e moglie in una cerimonia celebrata da Don Berengario e Don Anselmo (Mario Martin).

Un momento di gioia, che sarà condiviso dalla maggior parte del popolo di Puente Viejo, nonostante regni un'aria molto tesa. A tal proposito, lo sceriffo approfitterà delle nozze dei due amici per introdursi nel bosco alla ricerca della sorgente, priva di agenti nocivi, responsabili tra l'altro dell'inquinamento delle terre e della moria di bestiame. Qui, Meliton verrà raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco, che provocheranno la sua morte.

Esperanza e Beltran scompaiono nel nulla, Pablo Armeno minaccia Prudencio Ortega

Le trame settimanali de Il Segreto, in onda fino al 21 marzo su Canale 5, rivelano che Garcia Morales confesserà di essere lo zio di Maria Elena Casado De Brey durante una conversazione con Carmelo Leal (Raul Pena). A tal proposito, quest'ultimo, Severo Santacruz (Chico Garcia) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) capiranno che il sottosegretario conosceva Fernanda Mesia (Carlos Serrano) prima del suo arrivo a Puente Viejo.

Prudencio Ortega, invece, dovrà vedersela con le nuove minacce di Pablo Armeno dopo aver trascorso la prima notte di nozze con Lola. In dettaglio, lo strozzino chiederà al fratello di Saul (Ruben Bernal) di pretendere la riscossione del prestito di Dionisio ad Arsenio. Infine, Esperanza e Beltran scompariranno dal collegio d'Avila, tanto che tutti sospetteranno che Fernando sia ancora vivo. Una scomparsa, che desterà la preoccupazione di Maria Castaneda (Loreto Mauleon), che sospetterà che sia una vendetta del suo diabolico ex marito. Si prospetta, quindi, una settimana ricca di interessanti colpi di scena per gli amanti della soap opera de 'Il Segreto'.