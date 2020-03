Oggi martedì 10 marzo, su Real Time, andrà in onda la nona puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Anche stasera, nel ristorante più romantico d'Italia, arriveranno otto single e tra questi ci saranno Elisa ed Emanuele.

Primo Appuntamento, anticipazioni: Emanuele alla prima uscita al buio

Nella puntata odierna di Primo Appuntamento, il primo protagonista sarà Emanuele, uno studente di psicologia di 23 anni di Roma. Il ragazzo arriverà all'uscita con la ragazza che gli è stata assegnata molto teso.

Si definisce una persona molto cervellotica, che soffre di ansia di prestazione. Per lui quello di stasera sarà il suo primo incontro al buio con una donna. Spera che quest'ultima possa essere come quella dei suoi sogni, ovvero estroversa, impegnata e con degli obiettivi molto precisi.

Per Emanuele ci sarà Elisa, ragazza riminese di 20 anni, ma che per motivi di studio vive a Roma, dove frequenta l'Accademia di moda e costume. Si definisce single "da sempre": infatti, nonostante le tante cotte adolescenziali, non è mai arrivata "al punto" con un ragazzo.

Emanuele ed Elisa non saranno l'unica coppia, infatti ci saranno anche Pamela con Mirko, Patrizia con Mario e Adriano con Martina. Il dating show andrà in onda su Real Time a partire dalle 21:20 e in contemporanea streaming su Dplay.