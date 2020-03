Nuovi avvenimenti succederanno nelle prime puntate da aprile de Il Segreto, la soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in programma dal 6 all'11 aprile su Canale 5, rivelano che Garcia Morales salverà Puente Viejo dall'inondazione prima di chiudere gli occhi per sempre. Maria Castaneda (Loreto Mauleon), invece, deciderà di tornare a Cuba dopo aver posto fine alla vita di Fernando Mesia.

Il Segreto, spoiler 6-11 aprile: Garcia Morales muore, Carmelo frena la decisione di Severo

Gli spoiler della soap opera Il Segreto, in programma da lunedì 6 a sabato 11 aprile, svelano che Carmelo (Raul Pena) apprenderà dal tenente Cepeda che Puente Viejo verrà a breve sommersa dalle acque. Per questo motivo il sindaco chiederà a Severo (Chico Garcia) di comunicare alla cittadina dell'imminente pericolo. Qui il Santacruz confesserà all'amico di voler riaprire la fabbrica dei biscotti. In questa occasione Leal convincerà l'uomo a rinunciare alla sua idea.

Nel frattempo, Gracia rifiuterà di andare in tournée a ballare il flamenco per la Spagna per stare accanto a Hipolito e Belen. Garcia Morales, invece, ordinerà ai suoi scagnozzi di sospendere il piano d'inondazione, prima di esalare l'ultimo respiro. Peccato che Carmelo ignori ancora cos'è accaduto alla Villa, tanto da invitare la popolazione a lasciare le proprie abitazioni.

Puente Viejo è salvo, Maria vuole tornare a Cuba

Stando alle trame de Il Segreto, in onda su Canale 5, Francisca (Maria Bouzas) si lascerà andare ai ricordi del passato, ancora incredula del fatto di lasciare per sempre la sua tenuta. I telespettatori, invece, assisteranno a un flashback, in cui verranno mostrate vecchie conoscenze della soap opera, che hanno abitato a Puente Viejo come Pepa, Tristan, Soledad e Nicolas.

Allo stesso tempo giungerà la notizia che tutti attendevano: Puente Viejo verrà salvato dall'inondazione grazie a Garcia Morales. Tuttavia Fernando tramerà ancora per portare a termine la sua diabolica vendetta nei confronti dei cittadini. Maria, invece, comunicherà alla madrina di voler tornare a Cuba, in quanto ha deciso di perdonare Gonzalo. A tal proposito, Emilia e Alfonso (Fernando Coronado) accompagneranno la figlia e i nipotini nel lungo viaggio verso la pace.

Le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che Fernando (Carlos Serrano) porterà a termine il suo terribile piano, tanto da cominciare a incendiare la maggior parte delle abitazioni del paesello iberico.

In questo frangente, Maria si troverà faccia a faccia con l'ex marito, intenzionato a ucciderla, in quanto non accetta di perderla di nuovo. Fortunatamente la Castaneda impugnerà un'arma da fuoco, che aveva portato con sé, mettendo fine alla vita del diabolico Mesia.