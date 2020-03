Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue il consueto appuntamento con la telenovela Il Segreto. Le anticipazioni di ciò che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana, dicono che Severo Santacruz e Carmelo Leal dopo aver trovato il cadavere dello sceriffo Meliton Melquiades avranno un terribile sospetto. Il marito di Irene Campuzano e il primo cittadino, crederanno che Fernando Mesia potrebbe essere sopravvissuto. Il figlio del defunto Olmo in effetti uscirà allo scoperto nel momento opportuno, destando terrore ad una storica famiglia dello sceneggiato poiché sequestrerà Esperanza e Beltran: sarà Maria Castaneda ad apprendere della scomparsa dei bambini.

Il Segreto, trame 16-22 marzo: Lola e Prudencio convolano a nozze

Nelle puntate de Il Segreto che occuperanno Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020, Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio, dopo aver messo piede in una zona indicata nella mappa di Conrado, verranno sorpresi da dei colpi di fucile da uno sconosciuto. Intanto Lola e Prudencio finalmente convoleranno a nozze ricevendo la benedizione da entrambi i sacerdoti, nonostante a Puente Viejo non si respirerà ancora un buon clima a causa di una grave epidemia.

Il lieto evento inoltre verrà movimentato dallo spettacolo di flamenco di Gracia, che si esibirà al posto della cugina. Il sergente Meliton sceglierà di trovare una pista da solo, con l’intento di scoprire quali sono le sorgenti di acqua non ancora contaminate.

Severo, Raimundo e Carmelo credono che il Morales e Fernando siano alleati

Allo stesso tempo Garcia Morales grazie a Carmelo, si lascerà andare ad una confessione che farà rimanere gli abitanti sconvolti.

In particolare, il sottosegretario oltre ad affermare di non essere il responsabile dell’avvelenamento delle sorgenti idriche, rivelerà che la compianta Maria Elena Casado De Brey era sua nipote. Intanto Prudencio dopo aver coronato il suo sogno d’amore, farà nuovamente i conti con il pericoloso strozzino Pablo Armero: quest’ultimo ordinerà al novello sposo di riscuotere del denaro per il prestito di Dionisio ed Arsenio.

Severo, Raimundo e il Leal, non appena scopriranno che il Morales conosceva Fernando già prima di approdare nel quartiere iberico, avranno il timore che i due uomini potrebbero essersi alleati. In seguito, Matias preoccupato per la lunga scomparsa di Meliton dal quartiere deciderà di cercarlo con il Santacruz e Carmelo.

Meliton ritrovato senza vita, il Mesia sequestra Esperanza e Beltran

Purtroppo, il Leal e il marito di Irene troveranno il corpo senza vita dello sceriffo accanto ad una rocca, nella quale sarà incisa la lettera F. Il sindaco di Puente Viejo non perderà tempo per scagliarsi contro Garcia Morales, ritenendolo l’omicida del Melquiades.

Ancora una volta il sottosegretario si difenderà, e cercherà di far ricadere la colpa del tragico delitto su Francisca Montenegro. Mentre gli abitanti del quartiere saranno scossi dall’improvviso decesso del sergente, Fernando dimostrerà di essere ancora vivo. Scendendo nel dettaglio, Esperanza e Beltran verranno prelevati dal collegio in cui si trovavano proprio dal figlio del defunto Olmo. Maria anche se vedrà suo nonno Raimundo abbastanza preoccupato per ciò che potrebbe accadere ai bambini, sarà convinta che il Mesia non gli farà alcun male. Infine, Marina dopo aver posticipato la sua partenza farà sapere a Don Berengario di aver rintracciato il numero di telefono del misterioso interlocutore che comunicava spesso con loro figlia Esther.