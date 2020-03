Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le trame spagnole, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che il salto temporale contribuirà a far conoscere un nuovo lato di Hipolito Miranar. L'uomo, infatti, otterrà un lavoro come tesoriere comunale dopo aver affidato sua figlia Belen ai nonni materni in seguito alla tragica fine di Gracia Hermosa. Onesimo, invece, tornerà a Puente Viejo con alcuni grattacapi da risolvere.

Il Segreto: Hipolito Miranar affida Belen a genitori di Gracia

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma presumibilmente a maggio sui teleschermi di Canale 5, rivelano che tutta l'attenzione sarà catalizzata dalla famiglia Miranar, nonostante l'ingresso di 16 nuovi personaggi dovuto al salto temporale di ben 4 anni, che caratterizzerà le vicende ambientate nel paesello iberico. All'inizio, Hipolito Miranar sarà molto scosso dal lutto, che ha colpito la sua famiglia. I telespettatori, infatti, scopriranno che la nuora di Dolores è purtroppo deceduta negli anni della soap, che non verranno mostrati.

In dettaglio, i fans de 'El Secreto de Puente Viejo' apprenderanno della fine tragica di Gracia, grazie ad una chiacchierata del Miranar con Marcela. Tuttavia, le circostanze che hanno portato alla scomparsa della madre di Belen sono ancora tutte da chiarire. A tal proposito, la donna aveva espresso il desiderio che sua figlia fosse affidata ai nonni materni prima di chiudere gli occhi per sempre.

Dall'altro canto, la Del Molino confiderà ad Hipolito che suo marito Matias è stato arrestato dopo aver avuto alcuni problemi con la giustizia, sebbene il motivo sia ancora avvolto nel mistero.

Hipolito diventa tesoriere comunale

Gli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la vita di Hipolito subirà una svolta. L'uomo, infatti, non presterà più servizio all'emporio di sua madre e di Tiburcio, diventato nel frattempo un negozio di generi alimentari dopo l'incidendo ad opera di Fernando Mesia.

Per questo motivo, il Miranar verrà assunto in comune, come tesoriere dove dimostrerà di aver abbandonato il suo lato caratteriale spensierato. Qui, il padre di Belen si troverà a lavorare a stretto contatto con Mauricio, diventato nel frattempo il sindaco di Puente Viejo dopo la partenza di Carmelo.

Onesimo ricercato da un personaggio storico

Onesimo, nel frattempo, vivrà una situazione molto complicata dopo il salto temporale di quattro anni. Il cugino di Hipolito, infatti, tornerà nel borgo iberico dopo aver trascorso alcuni anni lontano. Qui, il Miranar dimostrerà di essere ricercato da un personaggio storico, molto conosciuto ai giorni nostri.

Di chi si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che Il Segreto torna domenica 8 marzo dalle ore 16:20 su Canale 5.