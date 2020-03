Marcela Del Molino sarà indubbiamente una delle protagoniste delle nuova stagione de Il Segreto, in partenza nelle prossime settimane su Canale 5. La locandiere, infatti, dimostrerà di essere molto delusa a causa del comportamento di Alfonso e Emilia Castaneda, i quali non l'hanno aiutata durante la permanenza di Matias in carcere.

Il Segreto anticipazioni: Matias finisce in carcere, la Del Molino inizia una tresca con Tomas

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la nuova stagione della soap opera si aprirà sul mistero che avvolge la scomparsa di Matias (Ivan Montes).

Tutto coinciderà con il salto temporale di oltre quattro anni, quando i telespettatori italiani ritroveranno Marcela alle prese con una relazione extraconiugale con un certo Tomas (Alejandro Vergara). In questo frangente, la madre di Camelia preciserà che la loro tresca dovrà terminare all'arrivo di suo marito a Puente Viejo. In pratica, i seguaci capiranno che il Castaneda aveva trascorso diversi anni in carcere per aver difeso i poveri dalle ingiustizie, provocate dai potenti. Ma il Del Los Vivos si rifiuterà di perdere la Del Molino, tanto da confidarsi con Adolfo.

Raimundo torna per ritrovare Francisca

Durante i quattro anni, Marcela crescerà Camelia contando solo sulle proprie forze. Inoltre, Mauricio (Mario Zorrilla) si rivelerà un prezioso aiuto per la giovane donna, dopo essere diventato sindaco del borgo iberico in seguito la partenza di Carmelo da Puente Viejo. Ma ecco, che la situazione subirà una svolta, quando Raimundo (Ramon Ibarra) giungerà all'improvviso a Puente Viejo.

In questo frangente, il vecchio locandiere avrà intenzione di ritrovare Francisca (Maria Bouzas), scomparsa nel nulla dopo il suo trasferimento a Madrid. Per questo motivo, l'Ulloa preoccupato giungerà nei pressi della locanda, dove rischierà di interrompere un momento intimo tra la Del Molino e Tomas. Qui, l'uomo chiederà notizie della moglie alla nipote, tralasciando al momento di chiedere informazioni su Matias, in quanto certo che sia ancora in carcere a scontare la sua pena.

Purtroppo, Marcela non riuscirà ad essere d'aiuto al nonno per ritrovare la Montenegro.

Marcela delusa dal comportamento di Alfonso e Emilia

Successivamente, l'Ulloa scoprirà che Matias aveva ricevuto la grazia, grazie all'interessamento di alcuni bravi avvocati. Per questo motivo, il vecchio locandiere comincerà a domandarsi per quale motivo il Castaneda non sia ancora tornato a casa. Inoltre, Raimundo scoprirà che Alfonso e Emilia (Sandra Cervera) non erano stati vicino a Marcela per tutto questo periodo, tanto da essersi limitati a scrivere qualche missiva ogni tanto. In questo frangente, la Del Molino dimostrerà di essere molto delusa dall'atteggiamento dei suoceri.