Una vita terrà compagnia al fedele pubblico anche la prossima settimana con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 marzo, rivelano che Jimeno Batan costringerà Samuel Alday ad uccidere un uomo per conto suo per poter saldare il suo debito. Nel frattempo, Fulgencia, la balia assunta da Lolita dopo aver visto qualcosa di sconvolgente fuggirà via da Acacias mentre Felipe perdonerà Ramon per averlo sparato. Infine, Samuel rovinerà la festa di Lucia e Telmo e padre Bartolomé entrerà in possesso di un documento che potrebbe mettere in grossi guai il priore Espineira.

Una vita, Samuel insulta Lucia e Telmo

Le trame Una vita dal 22 al 27 marzo, rivelano che Samuel sarà arrabbiatissimo a causa del fatto che Telmo e Lucia hanno deciso di annunciare pubblicamente la loro relazione e giurerà alla Alvarado che gliela farà pagare. Nel frattempo, il priore Espineira non sapendo più che mossa fare per poter mettere le mani sul patrimonio dei Valmez, consiglierà all'Alday di tornare da lui soltanto nel momento in cui avrà un piano. Poco dopo, don Ramon non riuscirà a darsi pace per aver sparato per errore al suo amico Felipe, ma quest'ultimo lo ha già perdonato.

Più tardi, Samuel arriverà a sorpresa alla festa organizzata da Telmo e Lucia per annunciare il loro fidanzamento ed insulterà i due davanti a tutti i presenti. L'Alday non si scaglierà soltanto contro i due innamorati, ma anche contro Felipe definendolo un codardo per non aver obbligato la parente a rispettare la parola data e a sposarlo.

Una vita, spoiler fino al 27 marzo: Fulgencia fugge da Acacias

Gli spoiler Una vita in onda dal 22 al 27 marzo, ci raccontano che Celia e Fulgencia, la balia assunta da Lolita per dar da mangiare alla piccola Milagros, litigheranno in continuazione e le tensioni tra loro aumenteranno a dismisura. La Alvarez Hermoso, sarà convinta che la donna sia un'incapace e non perderà occasione per sottolinearlo.

La situazione, comunque sia arriverà al culmine, quando Fulgencia, dopo aver visto Celia fare qualcosa di sconvolgente con la piccola Milagros, scapperà da Acacias in men che non si dica e senza salutare nessuno.

Una vita, anticipazioni 22-27 marzo: Samuel Alday diventa il sicario di Batan

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo padre Bartolomé, l'amico di Telmo che ha preso parte ai funerali del defunto Fra Guillermo, entrare in possesso di un documento importantissimo. Tale documento, infatti, potrebbe rovinare per sempre la reputazione del priore Espineira. Nel frattempo, Jimeno Batan dopo aver fatto presente a Samuel Alday che non poteva fare altra cosa che obbedire ad ogni suo ordine, si recherà nuovamente da lui per costringerlo ad uccidere un cliente insolvente nel caso in cui le cose peggiorassero ancora di più.

L'Alday che a sua volta è insolvente nei confronti dell'usuraio, non potrà fare altro che accettare questo orribile incarico e diventare così il sicario personale di Jimeno Batan fino a quando lui non riterrà estinto il debito.