L'attesa sta per finire e manca veramente poco al debutto de La casa di carta 4, previsto per il 3 aprile. Con l'avvicinarsi della fatidica data, Netflix cerca di mantenere sempre alto l'interesse del pubblico e di stuzzicare la curiosità dei fan che attendono impazienti gli otto nuovi episodi. Dopo il trailer di qualche settimana fa, è stato diffuso online il poster della quarta parte in cui si vedono i componenti della banda - anche il defunto Berlino - e anche un personaggio in alto a sinistra su cui la piattaforma statunitense ha voluto focalizzare l'attenzione affermando che potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza della banda: Arturo 'Arturito' Romàn.

Netflix ha lasciato sui profili social della serie un indizio che rende dubbiosi i fan: il fastidioso direttore della Zecca di Stato potrebbe creare ulteriori problemi alla banda? Dopo il rilascio del poster, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer con scene adrenaliniche e molto concentrate sul personaggio di Nairobi la cui sorte sarà rivelata soltanto il 3 aprile.

Arturito sarà un nuovo nemico ne La casa di carta 4?

La possibilità che nel poster de La casa di carta 4 ci sia Arturito ha aperto un interrogativo: quale ruolo potrebbe avere Romàn nei nuovi episodi?

Come il pubblico ben sa, l'uomo vuole vendicarsi per tutto ciò che gli è capitato da quando la banda del Professore è entrata nella Zecca di Stato. Inoltre non ha mai digerito che il figlio avuto da Monica stia crescendo con Denver. Dunque, Arturito avrebbe più di una ragione per mettere la banda in seria difficoltà. Tuttavia, accendere un riflettore su Romàn potrebbe essere una strategia di Netflix per 'depistare' i fan.

In ogni caso, il personaggio interpretato da Enrique Arce, se non nelle vesti di nuovo membro della banda, può portare a Tokyo e compagni soltanto guai.

La casa di carta 4 riprenderà da dove si è interrotta la terza parte

La terza parte de La casa di carta è stata pubblicata lo scorso 19 luglio. Gli otto episodi che la compongono hanno mostrato al pubblico una seconda spettacolare rapina al Banco de España.

La casa di carta 4 ripartirà esattamente da dove si è interrotta la terza parte, dal drammatico finale che ha lasciato Nairobi tra la vita e la morte e Lisbona nelle mani della polizia. All'inizio della quarta parte, il Professore sarà convinto che Raquel sia stata uccisa e si preparerà ad iniziare una guerra contro lo Stato. La banda sarà sul punto di crollare anche per la presenza di un nemico che si troverá all'interno della banca e causerà non pochi problemi al team. Nel frattempo l'ex ispettrice Murillo, in realtà viva, verrà ricattata da Alicia Sierra per ottenere la sua collaborazione.