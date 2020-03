Giovedì 5 marzo, a partire dalle 14:45, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Dalle anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', si viene a sapere che interverranno in puntata anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia racconterà del momento di crisi attraversato di recente mentre, subito dopo, verrà dato spazio anche a Marcello e Anna Maria. I due verranno presi di mira da Gianni Sperti, che manifesterà i suoi dubbi sulla veridicità della loro conoscenza.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ospiti nella puntata di U&D del 5 marzo

Nel nuovo appuntamento di U&D vi sarà il gradito ritorno come ospiti, della coppia formata da Ida e Riccardo, pronti a raccontare le ultime novità sulla loro travagliata storia d'amore. Come noto, qualche settimana fa, la Platano, presente ad una sfilata tutta al femminile, si era messa a piangere facendo intendere che lei e Riccardo fossero in crisi. Dubbi che sembravano trovare conferma nel successivo gesto del Guarnieri che, a sorpresa, aveva tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto della coppia.

Spoiler U&D: crisi superata tra Ida e Riccardo?

Grande curiosità quindi per conoscere gli sviluppi della relazione tra la Platano e Guarnieri che, al loro ingresso nello studio di Maria De Filippi appariranno felici e sorridenti. I due, al centro dello studio di U&D, confesseranno di aver attraversato un momento buio, in particolare per il fatto che, la dama bresciana, non si sentisse desiderata dal suo compagno.

Dai video di anticipazione, la dama parlerà di 'svariati problemi', mentre Riccardo sembrerà voler troncare il tutto con la frase. 'Così non posso più andare avanti'.

Marcello e Anna Maria non convincono Gianni nella nuova puntata di U&D

Dopo la parentesi legata a Ida e Riccardo e al loro momento di crisi, le vicende del Trono Over di U&D vedranno al centro dello studio di Maria De Filippi Marcello e Anna Maria.

Dalle anticipazioni, i due continueranno la loro conoscenza, anche se entrambi verranno attaccati da Gianni, il quale non crederà in loro. Anche Simonetta si scaglierà contro il cavaliere che verrà definito un 'non signore', mentre Anna Maria chiederà di essere giudicata non per l'apparenza ma per come è in realtà.

Si ricorda che, quanto in onda su Canale 5 il prossimo 5 marzo, fa riferimento alla registrazione di U&D dello scorso 23 febbraio, come riportano le anticipazioni pubblicate su 'Il Vicolo delle news'. Su 'Witty tv' e su Mediaset Play, è possibile rivedere invece, ciò che è già stato trasmesso, mentre su La5 alle 19:45 circa, è possibile seguire la replica della puntata del pomeriggio.