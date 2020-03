La vita promessa ritornerà nuovamente su Rai1 con la terza e ultima puntata domenica 8 marzo 2020, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:25 circa. Le anticipazioni di questo nuovo e ultimo episodio rivelano che Carmela Rizzo (Luisa Ranieri) non ci metterà molto a capire che i suoi figli le stanno nascondendo qualcosa. La donna, purtroppo, dovrà far fronte anche con altri problemi legati al suo lavoro. Infine Vincenzo Spanò (Francesco Arca) sarà ancora ossessionato dalla donna, seppur lei non ricambi i suoi sentimenti.

La vita promessa, trama terza e ultima puntata: Carmela rischia di perdere il ristorante

I colpi di scena non mancheranno nemmeno nel corso della terza e ultima puntata de La vita promessa, che verrà trasmessa domenica 8 marzo in prime time. Gli spoiler ufficiali sulla trama rivelano che Carmela verrà a conoscenza che i suoi figli le stanno nascondendo dei segreti. Per la donna sarà un brutto colpo, tant'è che questa situazione rischierà di compromettere la fiducia che ha sempre avuto verso i loro riguardi.

A tal proposito, una serie di questi segreti potrebbe causare ai Rizzo una grave rottura familiare. Tuttavia, la capo famiglia, per l'ennesima volta, sarà pronta ad affrontare anche questa battaglia, per cercare di fare tutto il suo possibile pur di difendere i suoi consanguinei, se solo i nemici non continuassero a essere sempre più in aumento.

Vincenzo non rinuncia a Carmela, il ristorante verrà abbattuto

Infatti, Carmela dovrà continuare a fare i conti ancora con Vincenzo, il quale non avrà alcuna intenzione di rinunciare al suo amore. Nello stesso momento, ad affliggere la donna arriverà anche la notizia che il suo ristorante verrà abbattuto a causa delle speculazioni edilizie. Malgrado ciò, la signora Rizzo cercherà di non perdersi d'animo, ragion per cui deciderà di trovare una soluzione alla vicenda.

Insomma, si prospetta un ultimo appuntamento imperdibile per tutti i fan di questa serie televisiva, la quale anche in questa seconda stagione ha ottenuto ottimi ascolti con una media che è arrivata alla soglia del 20% di share, nella difficile e competizione serale della domenica.

Per quanto riguarda questa stagione, la terza e ultima puntata de "La vita promessa" potrà essere vista in tv, su Rai 1, domenica 8 marzo a partire dalle 21:25. La replica sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay o anche da app scaricabile per tablet e smatphone da App Store e Google Play. Con questo metodo, infatti, si ha la possibilità di vedere comodamente anche le altre puntate della Serie TV, che vede come protagonista l'attrice Luisa Ranieri e alla regia Ricky Tognazzi.