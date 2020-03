A "C'è Posta per te", la trasmissione condotta da Maria De Filippi, andata in onda sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5, la storia di Maria Grazia e di sua madre Antonia. Maria Grazia è una 54enne che ha scoperto di esser stata abbandonata da sua madre, quando era ancora in fasce. Ora dopo cinquant'anni ha il desiderio di conoscerla, nonostante abbia una famiglia propria: un marito e un figlio. Maria De Filippi decide di aiutarla e il postino rintraccia la sua madre naturale: si chiama Antonia, è vedova ed ha altri sette figli.

Maria Grazia si commuove nel vederne il viso alla consegna della posta: "Non so cosa provo". La signora Antonia accetta l'invito ed entra in studio con cinque dei suoi sette figli: Silvio, Laura, Maria, Gianni e Michele (gli altri due hanno dovuto rinunciare per via dei loro impegni).

La busta si apre e Antonia non riconosce sua figlia

"Non voglio stravolgere la vita di nessuno. Voglio delle risposte, voglio sapere se i tuoi figli sanno che hai avuto un'altra figlia e che l'hai abbandonata", esordisce commossa Maria Grazia rivolgendosi a sua madre.

Antonia è lì, impassibile, che la guarda incredula dall'altra parte della busta; sembrava davvero non riconoscerla al primo impatto, ma alle parole di Maria Grazia le diviene tutto chiaro: è sua figlia, quella creatura che, appena nata, fu costretta a lasciar andare a miglior sorte. Antonia spiega, infatti, che era stata spinta a darla in adozione per motivi economici, ma rivela una cosa agghiacciante: "In questi anni non ho mai pensato a lei.

È un capitolo chiuso". Ed aggiunge che ormai sua figlia è adulta, ha una famiglia tutta sua e che a breve diventerà nonna. Gli altri figli (fratelli biologici della protagonista) si rivelano stupiti di questa suo esordio; la conduttrice, invece, cerca di tenere le redini della situazione e di rasserenare la signora: "Antonia, tranquilla. Maria Grazia sa che quella che l'ha cresciuta è sua madre e te sei quella che l'ha messa al mondo.

E c'è un'enorme differenza". Maria Grazia è visibilmente turbata della risposta di sua madre: "Non mi ha fatto piacere sentire quelle parole, ma sono passati tanti anni, se mi vuol conoscere bene, altrimenti pazienza".

Antonia chiede il parere degli altri suoi figli

La signora Antonia aveva detto tutta la verità agli altri suoi figli, dal momento in cui aveva ricevuto l'invito alla trasmissione, proprio perché dubitava che la persona che l'aveva mandata a chiamare fosse la figlia che aveva dato in adozione. Quando spiazzata dal ragionamento di Maria De Filippi e dalla contro-durezza di sua figlia, non sa più cosa fare, decide di chiedere loro un consiglio riguardo all'apertura della busta.

Una di loro sbotta: "E certo, che lo chiedi pure?", mentre un altro si limita a giustificarla, dicendo che la durezza di sua madre sarebbe il frutto di ciò che ha passato nella sua vita: "Sembra dura ma non lo è!". A questo punto Antonia si scioglie e decide di aprire le busta. Poi va incontro a sua figlia e la abbraccia con gli occhi pieni di lacrime: dopo tutta una vita si sono ritrovate.