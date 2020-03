La Vita Promessa 2 è giunta alla sua ultima puntata. Questa sera, 8 marzo, su Rai 1, si scoprirà quale destino dovrà affrontare la famiglia Rizzo e in particolare il personaggio di Carmela (interpretata da Luisa Ranieri). Dopo il bacio con Bruno, si saprà che sua moglie Verena è ancora viva e Carmela chiederà a lui e sua figlia di andare via di casa.

Nel frattempo Spanò continuerà con la sua ossessione nei confronti di donna Carmela, la quale intanto dovrà far fronte a diversi ostacoli. La mancanza di Rocco si farà sentire e i segreti che nascondono i suoi figli porteranno la donna a perdere la fiducia verso di loro.

Inoltre, il ristorante avviato con tanta fatica in tanti anni, verrà demolito. Tuttavia, Carmela non si arrenderà e si rimboccherà le maniche con la sua solita forza d'animo.

La Vita Promessa 2: secondo la trama, durante l'ultima puntata Carmela perderà fiducia nei figli

Le anticipazioni de La Vita Promessa 2 dell'8 marzo raccontano che l'ultima puntata della fiction diretta da Ricky Tognazzi sarà ricca di colpi di scena. Carmela Rizzo rischierà di perdere tutto, sia nella vita privata che in quella lavorativa, ma la donna si rimboccherà le maniche e non si arrenderà.

Carmela scoprirà che i suoi figli le nascondono qualcosa e questo le farà perdere la fiducia che ha sempre nutrito nei loro confronti.

La donna, nonostante le delusioni subite, non potrà permettersi di piangersi addosso, perché dovrà fronteggiare Vincenzo Spanò. Il pericoloso mafioso, infatti, non riuscirà a reprimere la sua ossessione nei confronti della Rizzo e continuerà a perseguitarla.

La protagonista si aggrapperà alla sua unica ancora di salvezza: Bruno.

Anche quest'ultimo, però, non potrà essere a lungo un sostegno sicuro per Carmela: ben presto, infatti, si scoprirà che la moglie dell'uomo, Verena, è ancora viva. La notizia sconvolgerà i piani della Rizzo, che non se la sentirà di vivere sotto lo stesso tetto con Bruno e Sarah.

Carmela Rizzo perderà il ristorante a Little Italy: la trama dell'ultima puntata

La trama della terza e ultima puntata de La Vita Promessa rivela che Carmela sarà angosciata anche dalla mancanza di Rocco.

Nonostante il ragazzo stia bene, la sua scelta di stare lontano dalla sua casa non farà stare serena la Rizzo.

Infine, a tormentare la vita di Carmela ci sarà il problema del lavoro. Il ristorante a Little Italy, infatti, dopo anni di sacrifici per raggiungere un buon successo, verrà demolito a causa delle speculazione edilizia. Lo sconforto prenderà il sopravvento in donna Carmela, ma poi subentrerà la sua forza e tutte le sue energie verranno concentrate sulla ricerca di una soluzione.

Il gran finale della serie, attesissimo dai numerosi telespettatori, sarà trasmesso questa sera, 8 marzo, intorno alle ore 21:15 su Rai 1.