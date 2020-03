L'amica geniale 3 dovrebbe arrivare sugli schermi televisivi i primi mesi del 2021. Per la nuova stagione della serie televisiva c'è molta attesa dopo il successo ottenuto dagli ascolti dell'ultima puntata de L'amica geniale 2 di ieri sera. La terza stagione sarà tratta dal libro "Storia di chi fugge e di chi resta" di Elena Ferrante e sarà dato molto spazio alla storia d'amore tra Elena e Nino.

L'amica geniale 3 vedrà la storia tra Nino e Lenù

La terza stagione de L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta dovrebbe andare in onda agli inizi del 2021.

La storia dei protagonisti riprenderà da dove si è interrotta la stagione precedente, cioè dall'incontro inaspettato tra Nino e Lenù. I fatti del terzo libro della tetralogia di Elena Ferrante si svolgono negli anni '70 e le protagoniste saranno come sempre le due amiche Lila ed Elena. Dopo essere riuscita a realizzare il sogno della pubblicazione di un romanzo, Lenù si ritroverà a fare i conti con le critiche del mondo letterario, ma raccoglierà anche i frutti del successo meritato. Il periodo positivo di Elena porterà la ragazza a sposare Pietro Airota, il figlio del professore universitario.

Successivamente, Lenù farà ritorno a Napoli e qui avrà modo di incontrare Enzo e Pasquale che le racconteranno di Lila. Elena verrà a sapere che la sua amica sta attraversando un periodo molto difficoltoso. Per un po', le vite delle due amiche si separeranno del tutto: mentre Lila dovrà far fronte agli ostacoli della sua nuova vita senza le agiatezze del primo periodo, Elena porterà avanti il suo matrimonio a Firenze.

La nuova stagione de L'amica geniale dovrebbe iniziare i primi mesi del 2021

Secondo gli spoiler della terza stagione de L'amica geniale, per Elena ci sarà un periodo sereno solo all'inizio del suo matrimonio; poi, comincerà ad avvertire una sensazione di insoddisfazione. La mancata felicità di Elena avrà delle ripercussioni anche nel suo lavoro da scrittrice: i testi che realizzerà saranno di molto inferiori ai precedenti.

Dopo aver incontrato Nino alla presentazione del libro, Elena avvertirà i sentimenti che prova per lui sin da bambina e non riuscirà ad ignorare il suo cuore. Tra i due nascerà un amore segreto, poiché entrambi saranno sposati, e Lila non vedrà di buon occhio questa relazione. Inoltre, con il passare del tempo, emergeranno degli aspetti di Nino Sarratore che lo assimileranno a suo padre. Anche lui, infatti, apparirà come un abile affabulatore e dalla relazione segreta con Lenù nascerà una bambina: Immacolata.

Come già dichiarato dalle attrici, Gaia Girace e Melania Mazzucco, le protagoniste resteranno invariate solo per i primi tre episodi della terza stagione.

Successivamente, le attrici verranno sostituite per esigenze di copione, ma ad oggi, non si è ancora a conoscenza di chi prenderà il loro posto.