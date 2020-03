All’ultima edizione dell’Isola dei Famosi spagnola Ivana Icardi, conosciuta al pubblico italiano per aver preso parte al Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso, in quanto sorella del famoso calciatore Mauro Icardi, sta facendo molto discutere. Su molti siti di Gossip iberici non si parla d’altro se non della sua nuova storia d’amore con un altro naufrago, Hugo Sierra. Ivana, da quando è arrivata sull’isola, ha parlato a più riprese di Gianmarco Onestini, che da poco ha vinto un altro reality spagnolo in cui ha conosciuto la sua nuova fidanzata Adara, lasciandosi a delle piccanti rivelazioni.

La naufraga ha raccontato, alla sua amica Fani Carbajo, che Gianmarco avrebbe avuto una lunga frequentazione con una famosa cantante italiana, salita alla ribalta per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Parliamo della ricca ereditiera Elettra Lamborghini.

Gianmarco Onestini ha avuto una frequentazione con Elettra? Lei smentisce

Ivana Icardi, nonostante abbia iniziato una nuova pagina della sua vita, sembra non aver ancora messo da parte i vecchi rancori nati con Onestini nella casa più spiata d’Italia: in quella occasione, infatti, sembrava che tra i due giovani stesse per nascere una storia d’amore, troncata però da Gianmarco.

Ivana, che al tempo del reality era felicemente fidanzata, molto probabilmente non ha mandato giù questo due di picche e continua a raccontare segreti del modello, descrivendolo come una persona assetata di popolarità, tanto da avvicinarsi a donne famose dello spettacolo. Tra queste ci sarebbe anche Elettra Lamborghini. La cantante, raggiunta dalla trasmissione televisiva "La Habitación Del Pánico", ha smentito categoricamente qualunque rapporto sentimentale o flirt con Onestini.

Elettra Lamborghini: ‘Gianmarco Onestini non si è mai messo in contatto con me’

La futura moglie del dj Afrojack ha raccontato: ‘Ho conosciuto il fratello di Luca Onestini circa due anni fa a Bologna; eravamo nella stessa discoteca ma non abbiamo mai parlato... Non lo conosco, non ho mai avuto una relazione con lui’. Dunque, secondo la cantante di ‘Musica e il resto scompare’, tra lei e Onestini non ci sarebbe stato alcun tipo di contatto se non una semplice presentazione in discoteca.

Sembra, quindi, che Ivana Icardi continua a parlare di Onestini per semplice vendetta personale, visto che le sue parole non trovano riscontro nella realtà. È curioso, certo, che il nuovo fidanzato della cognata di Wanda Nara, sia proprio l’ex marito di Adara, la compagna del tanto discusso Gianmarco Onestini. Resta da capire se Ivana continuerà a mettere dubbi sulla persona di Onestini o avrà modo di vivere in tranquillità la sua storia con Hugo.