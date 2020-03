Il Paradiso delle Signore 4 si ferma. In seguito alla situazione causata dal Coronavirus, le riprese della soap di Rai 1 saranno sospese fino a data da destinarsi. Tutti gli attori hanno aderito all'iniziativa iorestoacasa per invitare il pubblico ad effettuare spostamenti solo se strettamente necessari, in modo tale da impedire al virus di diffondersi.

Il Paradiso delle Signore 4 ferma le riprese a causa del Coronavirus

La soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore 4, chiude momentaneamente il set per rispettare le ultime direttive in merito alle misure prese contro il Coronavirus.

Dalla giornata di oggi, 10 marzo, infatti, tutta l'Italia è stata dichiarata zona rossa e ogni spostamento deve essere effettuato in caso di strette necessità. L'emergenza è necessaria affinché si riduca al minimo la possibilità di contagio, così i ciak per girare le ultime puntate della soap sono rimandati sine die. Nonostante l'interruzione, le puntate de Il Paradiso delle Signore 4 continueranno ad essere programmate su Rai 1, a partire dalle 15:40, dal lunedì al venerdì. Non è possibile, invece, sapere quanto tempo durerà la pausa, né se gli episodi già girati saranno sufficienti a "coprire" il buco dato dalla sospensione del set.

Tutti gli attori de Il Paradiso delle Signore 4 hanno invitato i propri fan a restare a casa in questo periodo. Giulia Arena, interprete di Ludovica nella soap, attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato un video il 9 marzo, in cui comunica ai suoi fan di aver deciso di restare a Milano. L'attrice ha spiegato le motivazioni della sua decisione, presa prima che anche il resto dell'Italia diventasse zona rossa.

Il cast de Il Paradiso delle Signore 4 invita si fan a restare a casa, con dei post su Instagram

Anche Emanuel Caserio e Ilaria Rossi, interpreti di Salvatore e Gabriella, hanno voluto condividere con i propri fan l'invito a non uscire per tutelare soprattutto gli anziani e le persone più deboli. Giorgio Lupano ed Enrica Pintore (Luciano e Clelia) hanno pubblicato sui rispettivi profili diverse foto con l'hashtag #iorestoacasa, condividendo con i follower alcuni momenti della loro giornata.

Alessia Debandi, attrice che interpreta Angela, ha scelto di restare a casa e guardare la prima puntata del Commissario Montalbano, in cui avrebbe recitato la sua collega Federica De Benedettis. Quest'ultima, conosciuta come Roberta ne Il Paradiso delle Signore, ha postato una storia in cui si preparava una spremuta, mentre Ludovica Coscione (Marina) ha scelto di fare un appello ai suoi fan utilizzando diverse lingue. Infine, Antonella Attili, ha fatto riferimento al suo amato personaggio Agnese, sottolineando che la signora Amato non avrebbe ammesso eccezioni.

Ognuno ha scelto un modo diverso per lanciare un messaggio di unione e di utilità sociale.