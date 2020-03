Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al televisore. Le trame inerenti le puntate in onda dal 16 al 20 marzo, rivelano che Riccardo deciderà di porre fine alla sua relazione con Ludovica e correrà da Angela. Intanto, Marta scoprirà di non poter aver figli mentre Irene offrirà il suo supporto a Rocco, il quale è triste per la partenza di Marina mentre Clelia non andrà all'appuntamento con Ennio e correrà da Luciano. Infine, al magazzino arriverà la nota giornalista Enza Sampò.

Il Paradiso delle signore: Marta scopre che è sterile

Le trame Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo, rivelano che Angela confiderà alle sue amiche Gabriella e Roberta ciò che è accaduto con Riccardo nella villa di Rapallo. La giovane, infatti, non riuscirà più a tenere per sé il bacio scambiatosi con il giovane Guarnieri. Nel frattempo, Marta avrà il responso dei controlli effettuati e dovrà fare i conti con una dura realtà: non potrà avere figli. Tuttavia, Vittorio, desideroso di avere un secondo parere, manderà le analisi al luminare svizzero Theodor Reisemann.

Intanto, Rocco farà molta fatica a digerire la partenza di Marina ed Irene gli offrirà conforto nel tentativo di risollevargli il morale. Ci riuscirà? Poco dopo, Al Circolo arriverà Enza Sampò, una giornalista che conduce la trasmissione Campanile Sera. La donna, proprio in tale occasione apprenderà della campagna sul bikini al Paradiso che è sicuramente un azzardo per quell'epoca. Più tardi, Riccardo deciderà di lasciare Ludovica, ma proprio nel momento in cui voleva farlo, scoprirà che lei e sua zia Adelaide si sono messe d'accordo per annunciare ufficialmente il loro fidanzamento.

Nel frattempo, Armando soffrirà molto a causa di un terribile mal di schiena e così Agnese lo inviterà a restare a casa, ma l'uomo avvertirà tutta la responsabilità del magazzino e non se la sentirà di lasciare tutti il loro a Rocco. Al Paradiso, intanto, uscirà la nuova collezione con il bikini a fare da punta di diamante e ciò non sarà sinonimo di garanzia di successo. Al contrario, per la prima volta, il magazzino riceverà una recensione negativa così come.

Gabriella Rossi. Tuttavia, poco dopo, al magazzino tornerà l'entusiasmo grazie alla visita della Sampò che ammira il coraggio de Paradiso. Intanto, Achille Ravasi, continuerà a fare come gli pare con il patrimonio delle Brancia di Montalto, ma Ludovica inizierà ad avere dei sospetti nei confronti dell'uomo e ne parlerà con Umberto il quale non vorrà altro che un pretesto per rovinare il rivale.

Il Paradiso spoiler al 20 marzo: Riccardo lascia Ludovica e corre da Angela

Gli spoiler Il Paradiso delle signore [VIDEO] rivelano che Angela, temendo di non essere all'altezza di un ragazzo come Riccardo, deciderà di chiudere la loro storia d'amore tormentata anche se ciò la farà soffrire molto.

Poco dopo, continuerà a pensare alla sua decisione e analizzerà ciò che è successo la sera prima con le amiche. Nel frattempo, Luciano inviterà Silvia a cena per il suo compleanno, ma non si tratterà affatto di un gesto distensivo. L'uomo, lo farà soltanto affinché Federico non scopra mai la verità. Poco dopo, il ragioniere si confiderà con Clelia e le dirà che vivere con sua moglie è ogni giorno più difficile. Nel frattempo, il Paradiso attraverserà un momento difficile a causa delle critiche, ma Gabriella è supportata dalla popolare Enza Sampò che apprezza e non poco la novità coraggiosa del grande magazzino.

Poco dopo, Riccardo lascerà Ludovica e correrà da Angela. All'indomani comunicherà alla famiglia di aver rotto con la Brancia. Adelaide sarà a dir poco contrariata per la decisione del nipote mentre Umberto supporterà il figlio. Marta sarà molto felice del fatto che il fratello abbia finalmente capito i suoi veri sentimenti ed abbia agito di conseguenza mentre Vittorio sarà perplesso per la storia d'amore che il cognato ha intrapreso con Angela.

Clelia da buca ad Ennio e corre da Luciano

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo le Veneri impegnate ad allestire il grande magazzino per la nuova collezione che sarà in vendita dal giorno seguente, bikini incluso.

Nel frattempo Silvia e Luciano mentre saranno a cena fuori per il compleanno di lei, incontreranno Clelia ed Ennio. Il Ragioniere e la capocommessa nonostante siano seduti a tavoli differenti e siano entrambi in compagnia, non faranno altro che lanciarsi sguardi tutta la sera e la Calligaris ad un certo punto, capirà quale sia tutta la verità su Federico. È ancora l’alba. Intanto, Gabriella, si recherà dagli Amato all'alba per chiedere a Salvatore di andare con lei al Paradiso per controllare la vetrina. Il giovane la sera prima ha dato una mano ad allestirla. Poco dopo, Vittorio riceverà le analisi di Marta che aveva mandato in Svizzera ed apprenderà con dispiacere che non c'è stato nessun errore, sua moglie non può avere figli.

Più tardi, Luciano nonostante la situazione con Silvia sia insostenibile, dirà a Clelia di non poter stare con lei. La donna accetterà un invito di Ennio, ma poi, mentre si starà recando all'appuntamento con lui, cambierà idea e andrà al Paradiso precipitandosi da Luciano. I due, intraprenderanno finalmente una relazione? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.