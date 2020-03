Come ogni domenica si appresta ad approdare sugli schermi del canale statunitense AMC una nuova puntata della Serie TV "The Walking Dead".

Domenica 8 marzo andrà in onda infatti l'episodio 10x11 dal titolo "Morning Star". Per assistere alla puntata in lingua italiana invece bisognerà attendere lunedì 9 marzo alle 21:00, quando la serie verrà trasmessa su FOX (canale 112 di Sky).

The Walking Dead 10x10: una puntata ricca di azione

L'episodio 10x10 di "The Walking Dead", andato in onda domenica 1 marzo, ha smosso non poco le acque per quanto riguarda la trama principale.

Innanzitutto abbiamo assistito al confronto ravvicinato tra Daryl e Alpha, con i due che hanno ingaggiato una dura lotta. L'uomo, in chiaro vantaggio all'inizio, viene distratto da alcuni vaganti e da altri Sussurratori, con la loro leader abile a colpirlo con diverse coltellate alla gamba. I due hanno poi continuato ad affrontarsi in una stazione di servizio abbandonata, ormai allo stremo delle forze e con alcuni vaganti in agguato.

Quando la situazione sembra giunta ad uno stallo, Lydia interviene portando con sè Daryl per curarlo e congedandosi dalla madre, la quale sperava inutilmente di ricongiungersi con lei.

La ragazza risparmia la vita alla madre, che viene presa in carico da alcuni Sussurratori e riportata all'accampamento.

Se per Daryl la giornata è stata alquanto movimentata, lo stesso si può dire per la comunità di Alexandria. Quando Gamma, il cui vero nome è Mary, si presenta ai cancelli della città per avvisare gli abitanti della trappola tesa da Alpha ai loro amici, intrappolati in una caverna, Padre Gabriel e Rosita decidono di mettere in prigione la donna.

Questi pensano infatti che Gamma non sia sincera e che abbia mandato di proposito in trappola il gruppo capitanato da Daryl. Gamma\Mary spiega loro perchè ha deciso di tradire Alpha, e inizia a guadagnare la fiducia di Gabriel. La comunità non ha però fatto i conti con Beta, mandato ad Alexandria proprio per recuperare la donna.

Mentre i più sono occupati a difendere il perimetro dall'ennesima orda di vaganti, rivelatasi poi inesistente, Beta riesce ad entrare in città tramite un tunnel scavato in precedenza da Dante.

L'uomo inizia ad uccidere alcuni membri della comunità, in modo da farli trasformare in zombie e approfittare del caos generato per liberare Gamma e riportarla all'accampamento dei Sussurratori. Beta riesce ad arrivare alla prigione, dove inizialmente viene affrontato da Laura senza successo. Gamma si rifugia in casa di Michonne dove Beta è colpito da Judith con un colpo di pistola. Questi rivela però di avere un giubbotto antiproiettile e continua ad inseguirla per la casa. L'uomo viene affrontato anche da Rosita che poco può fare contro la forza bruta di Beta. Quando questi sta per uccidere Rosita, Gamma minaccia di uccidersi e si consegna a Beta.

I due si allontanano da Alexandria, ma nel viaggio di ritorno vengono affrontati dal gruppo uscito ad affrontare i vaganti. Beta è costretto è fuggire mentre Gamma è presa di nuovo in custodia dalla comunità.

The Walking Dead 10x11: promo e anticipazioni

La puntata 10x11, intitolata "Morning Star" vedrà il gruppo guidato da Alpha avvicinarsi verso Hilltop. Tra le fila dei Sussurratori anche Negan, che sembra essersi pienamente guadagnata la fiducia della leader.

La comunità di Hilltop viene avvisata dell'arrivo del nemico dalla stessa Lydia, la quale avverte il gruppo della presenza di una nutrita orda di vaganti.

In ogni caso il gruppo, guidato da Daryl e con l'arrivo di diversi combattenti da Alexandria, si prepara a lottare contro il nemico ormai alle porte e difendere al meglio la città.

Nel frattempo Eugene continua a comunicare via radio con la misteriosa Stephanie, ma alcune difficoltà sembrano destinate ad interrompere le comunicazioni.