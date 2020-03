Puntata numero 1000 per "Passaggio a Nord Ovest"! Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 15:00, il famoso programma condotto da Alberto Angela andrà in onda con la millesima puntata su Rai 1. Trasmessa per la prima volta il 3 marzo 1997, questa trasmissione a carattere divulgativo prende il nome da una rotta marittima nell'emisfero boreale che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Nel corso del prossimo appuntamento il documentario porterà i telespettatori nell'Austria asburgica, nei remoti meandri dell'Argentina, nel Museo di Napoli e nell'isola greca di Milo.

Per quanto riguarda la programmazione della rete ammiraglia Rai c'è molta attesa anche per la prima puntata di "Bella da morire", la nuova fiction con Cristiana Capotondi che andrà in onda nella prima serata di domenica 15 marzo.

La millesima puntata di "Passaggio a Nord Ovest"

Per la puntata della "quarta cifra" il programma di Alberto Angela condurrà i telespettatori alla scoperta di affascinanti siti europei, ma anche di alcune realtà del Sudamerica.

Per il tele-racconto "I giardini degli Asburgo" le telecamere della trasmissione riprenderanno i variopinti e affascinanti spazi dei giardini imperiali di Vienna, una delle principali opere artistiche ed espressive della storica dinastia degli Asburgo in Austria.‬ In "Argentina o la va o la spacca" il racconto televisivo si sposterà nelle alture dell'Argentina.

Qui sono presenti numerosi centri abitati raggiungibili spesso attraverso comunicazioni stradali sconnesse e impervie.

In "Alberto e i reperti di Ercolano nel Museo di Napoli" il conduttore Alberto Angela farà entrare i telespettatori nel Museo Archeologico di Napoli per illustrare i magnifici reperti della Villa dei Papiri della città di Ercolano‬. Infine, per "Milo, i doni del vulcano", la troupe si sposterà sull'isola greca di Milo.

Questo sito ellenico, dove peraltro fu ritrovata la statua della famosa Venere, è un'isolotto vulcanico che offre molte possibilità di profitto ai suoi abitanti. Per fare alcuni esempi, tra i personaggi di questa tranche di puntata ci saranno una ristoratrice che prepara l'agnello al pomodoro sotto la sabbia, un addetto alle escavazioni alla miniera di minerali e la commerciante di prodotti locali che realizza prodotti di bellezza con la bentonite.‬

I possibili cambi di palinsesto

Al momento la puntata di "Passaggio a Nord Ovest" di sabato 14 marzo su Rai 1 appare confermata ma per aggiornamenti e speciali sull'emergenza Coronavirus potrebbero verificarsi degli improvvisi cambi di palinsesto.

Per fare alcuni esempi, giovedì 12 marzo la messa in onda del film "Ricchi di fantasia" è stata sostituita dallo speciale "Pandemia", condotto da Francesco Giorgino, e lo stesso programma di Alberto Angela, alcune settimane fa, è stato sostituito da uno Speciale Tg1, con collegamenti in diretta da Codogno e da Vo' Euganeo.