Ai tempi del Coronavirus, essendo costretti a rimanere in casa, una delle principali esigenze è quella di trovare un modo con cui trascorrere piacevolmente il tempo tra le mura domestiche. Molti fan della saga di 'Harry Potter' hanno così pensato di rivolgersi a Mediaset per chiedere di poter rivedere ancora una volta tutti i film dell'universo magico di J.K. Rowling ricevendo esito positivo alla propria richiesta.

La reclusione forzata

Conte ha annunciato misure più restrittive [VIDEO] per arginare la diffusione del coronavirus nella nostra nazione con i cittadini dunque costretti a rimanere in casa il più possibile, per il loro bene e per quello dei propri concittadini.

Come ormai tutti sanno, è consentito uscire soltanto per recarsi a lavoro, per motivi di salute o per acquisti urgenti e necessari in farmacia e nei supermercati. Dovendo trascorrere un lungo periodo di reclusione forzata, i cittadini hanno bisogno di occupare il proprio tempo in modo piacevole, per non cedere all'ansia e allo sconforto. E così, già da qualche tempo, Rai, Mediaset e molte altre reti televisive hanno modificato i palinsesti per intrattenere al meglio i telespettatori.

I fan di Harry Potter chiamano e Mediaset risponde

Ed è così che Mediaset ha deciso di accogliere positivamente le richieste giunte da parte di numerosi fan della saga di 'Harry Potter', annunciando tramite la pagina Facebook di Italia 1 l'inizio di una maratona dei film del maghetto inglese, che andrà in onda a partire dal 16 Marzo con 'Harry Potter e la Pietra Filosofale'.

Quando vedere la saga completa

Salvo ulteriori cambiamenti, l'appuntamento è stato fissato per ogni lunedì sera.

Dato che la proiezione seguirà l'ordine cronologico dei vari capitoli della saga, al primo film seguiranno: 'H.P. e la camera dei segreti' (23 marzo), 'H.P. e il prigioniero di Azkaban' (30 marzo), 'H.P. e il calice di fuoco' (6 aprile), 'H.P. e l'Ordine della Fenice" (13 aprile), 'H.P. e il principe mezzosangue' (20 aprile), 'H.P. e i Doni della Morte – Parte 1' (27 aprile) e 'H.P. e i Doni della Morte – Parte 2' (4 maggio).

Mediaset si fa perdonare dai suoi telespettatori

Harry Potter è una di quelle saghe cinematografiche che hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo, facendo registrare enormi incassi al botteghino, e che hanno segnato profondamente la storia del Cinema contemporaneo.

Sarà l'occasione giusta insomma per poter rivedere e rivivere le emozionanti avventure di Harry, Ron, Hermione e degli altri studenti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts: Mediaset si è fatta così perdonare dato che i fan attendevano l'avvio della maratona già per gennaio, cosa non avvenuta perchè i vertici dell'azienda non avevano voluto in quell'occasione creare una sorta di competitor interno al Grande Fratello Vip.