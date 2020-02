Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction L'amica geniale 2, di cui questa settimana è andata in onda la seconda puntata in prima visione assoluta. Settimana dopo settimana la trama della fiction diventa sempre più appassionante e irta di nuovi colpi di scena. Per chi non avesse potuto seguire il secondo appuntamento in televisione, può rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it

L'amica geniale 2, la seconda puntata del 17 febbraio visibile in streaming web sul sito RaiPlay

Nel dettaglio, infatti, la seconda puntata de L'amica geniale 2 in onda il 17 febbraio su Rai 1 si potrà rivedere in streaming online sul sito gratuito della Rai, dove troverete una sezione dedicata interamente alla serie televisiva.

Scaricando l'applicazione gratuita di RaiPlay direttamente sul tablet oppure sul cellulare, sarà possibile riguardare questa seconda puntata comodamente da un dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Una seconda puntata decisamente scoppiettante, durante la quale la foto di Lila è stata esposta nella vetrina del nuovo negozio di scarpe che è stato aperto in pieno centro. Nel frattempo la ragazza ha iniziato a lavorare all'interno della salumeria della famiglia Carracci.

Non va meglio tra Lila e suo marito: il rapporto tra i due continua ad essere turbolento e a tratti violento. Nonostante questo, però, Lila riuscirà ad ottenere il permesso per poter accompagnare la sua amica Lenù ad una festa.

Rino e Pinuccia, invece, saranno costretti a sposarsi in fretta e furia dopo che la ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa di un bambino. Elena accetta di accompagnare sua cognata e Lila in vacanza, a patto però che si vada ad Ischia: qui sa che potrà rivedere anche Nino.

Esordio boom per L'amica geniale 2: la fiction vince la gara degli ascolti contro il Grande Fratello Vip

Anche la seconda stagione di questa fiction ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Rai 1. Gli ascolti della puntata d'esordio de L'amica geniale sono stati a dir poco ottimi: la serie ha ottenuto un ascolto di circa sette milioni di fedelissimi spettatori, battendo così la puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda su Canale 5.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si è fermato ad una media di 3.3 milioni di spettatori toccando uno share del 19% contro il 27% registrato dalla fiction targata 'mamma Rai'. Anche dal punto di vista social, la serie televisiva di Rai 1 continua ad ottenere dei super consensi: in tantissimi commentano le varie puntate, curiosi di scoprire gli spoiler e le novità di quello che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti.